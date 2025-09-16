U Španjolskoj su najavljeni prosvjedi protiv nastupanja izraelskih klubova u Euroligi

Prosvjednici u Španjolskoj, koji su u nedjelju zaustavili održavanje bicilističke utrke La Vuelta zbog sudjelovanja predstavnika Izraela, najavili su slične akcije protiv košarkaških klubova Maccabi i Hapoel iz Tel-Aviva koji se natječu u Euroligi.

"Cilj prosvjeda je zaustaviti genocid“, izjavila je Lidón Soriano, jedna od glasnogovornica Platforme za bojkot Izraela u sportu, za Catalunya Radio.

"Predstavnici države koja čini genocid ne bi smjeli sudjelovati", dodala je.

Soriano je pozvala prosvjednike da "pokušaju učiniti ono što vlade moraju učiniti prema međunarodnom pravu, a ne čine, a to je izolirati Izrael, nametnuti sankcije i ukloniti ga iz svih natjecanja". Euroliga, organizator elitnog europskog klupskog natjecanja, odbila je odgovoriti zašto je zabranila sudjelovanje klubovima iz Rusije nakon invazije na Ukrajinu 2022., a dopušta natjecanje klubovima iz Izraela koji prema izvještaju Ujedinjenih naroda provodi genocid u Palestini.

Štoviše, ove sezone će uz dugogodišnjeg sudionika Maccabi nastupiti i Hapoel. Hapoel iz Tel Aviva gostovat će 15. listopada kod Valencije, što će biti prvi nastup izraelskih klubova u Španjolskoj u ovoj sezoni. Gostovat će također i kod Real Madrida, Barcelone i Baskonije u Baskiji. Valencia Basket, koja nije jedan od vlasnika Eurolige i nema manevarskog prostora u tim slučajevima, dužna je prodavati ulaznice navijačima iz Izraela, pa bi moglo doći do nereda između navijača Hapoela i građana koji pripadaju propalestinskim skupinama.

Valencia je već poslala upit španjolskoj vladi i Euroligi oko odigravanja tog susreta. Španjolska ministrica sporta Pilar Alegria smatra da bi Euroliga trebala izbaciti iz natjecanja izraelske klubove.

"Izrael provodi masakr, genocid...Trebalo bi uvesti iste mjere kao Rusiji. Teško je objasniti zašto postoje dvostruki standardi“, izjavila je Alegria za radio Cadena SER.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar, koji je prije tjedan dana bio u Zagrebu u posjetu hrvatskoj vladi, optužio je Madrid za "antisemitizam". "(Pedro) Sanchez i njegova vlada su sramota za Španjolsku", poručio je preko društvene mreže X, nakon što su prosvjednici srušili ograde i utrčali na biciklističku stazu u Madridu. Sanchez je prethodno izjavio da potpuno poštuje sportaše, ali da se divi španjolskom narodu koji se mobilizirao za "pravednu stvar, kao što je Palestina".

Tijekom prošlosezonskih gostovanja Maccabija kod Real Madrida, Baskonije i Barcelone tisuće prosvjednika i navijača s palestinskim zastavama tražilo je prestanak okupacije Palestine i izbacivanje izraelske ekipe iz natjecanja.