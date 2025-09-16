Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
KOŠARKA

U Španjolskoj su najavljeni prosvjedi protiv nastupanja izraelskih klubova u Euroligi

Utakmica između KK Partizan Mozzart Bet i KK Maccabi u sklopu prijateljskog turnira "Open Air" odigrana je u dvorani Aleksandar Nikolić
Dusan Milenkovic
VL
Autor
Hina
16.09.2025.
u 23:32

Soriano je pozvala prosvjednike da "pokušaju učiniti ono što vlade moraju učiniti prema međunarodnom pravu, a ne čine, a to je izolirati Izrael, nametnuti sankcije i ukloniti ga iz svih natjecanja".

Prosvjednici u Španjolskoj, koji su u nedjelju zaustavili održavanje bicilističke utrke La Vuelta zbog sudjelovanja predstavnika Izraela, najavili su slične akcije protiv košarkaških klubova Maccabi i Hapoel iz Tel-Aviva koji se natječu u Euroligi.

"Cilj prosvjeda je zaustaviti genocid“, izjavila je Lidón Soriano, jedna od glasnogovornica Platforme za bojkot Izraela u sportu, za Catalunya Radio.

"Predstavnici države koja čini genocid ne bi smjeli sudjelovati", dodala je.

Soriano je pozvala prosvjednike da "pokušaju učiniti ono što vlade moraju učiniti prema međunarodnom pravu, a ne čine, a to je izolirati Izrael, nametnuti sankcije i ukloniti ga iz svih natjecanja". Euroliga, organizator elitnog europskog klupskog natjecanja, odbila je odgovoriti zašto je zabranila sudjelovanje klubovima iz Rusije nakon invazije na Ukrajinu 2022., a dopušta natjecanje klubovima iz Izraela koji prema izvještaju Ujedinjenih naroda provodi genocid u Palestini.

Štoviše, ove sezone će uz dugogodišnjeg sudionika Maccabi nastupiti i Hapoel. Hapoel iz Tel Aviva gostovat će 15. listopada kod Valencije, što će biti prvi nastup izraelskih klubova u Španjolskoj u ovoj sezoni. Gostovat će također i kod Real Madrida, Barcelone i Baskonije u Baskiji. Valencia Basket, koja nije jedan od vlasnika Eurolige i nema manevarskog prostora u tim slučajevima, dužna je prodavati ulaznice navijačima iz Izraela, pa bi moglo doći do nereda između navijača Hapoela i građana koji pripadaju propalestinskim skupinama.

Valencia je već poslala upit španjolskoj vladi i Euroligi oko odigravanja tog susreta. Španjolska ministrica sporta Pilar Alegria smatra da bi Euroliga trebala izbaciti iz natjecanja izraelske klubove.

"Izrael provodi masakr, genocid...Trebalo bi uvesti iste mjere kao Rusiji. Teško je objasniti zašto postoje dvostruki standardi“, izjavila je Alegria za radio Cadena SER.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar, koji je prije tjedan dana bio u Zagrebu u posjetu hrvatskoj vladi, optužio je Madrid za "antisemitizam". "(Pedro) Sanchez i njegova vlada su sramota za Španjolsku", poručio je preko društvene mreže X, nakon što su prosvjednici srušili ograde i utrčali na biciklističku stazu u Madridu. Sanchez je prethodno izjavio da potpuno poštuje sportaše, ali da se divi španjolskom narodu koji se mobilizirao za "pravednu stvar, kao što je Palestina".

Tijekom prošlosezonskih gostovanja Maccabija kod Real Madrida, Baskonije i Barcelone tisuće prosvjednika i navijača s palestinskim zastavama tražilo je prestanak okupacije Palestine i izbacivanje izraelske ekipe iz natjecanja.

BiH mediji: Igor Štimac brutalno prozvao Torcidu i zauvijek zatvorio vrata Hajduka
Ključne riječi
Izrael Hapoel Maccabi košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

EuroBasket 2025 Gold medal winner Germany return to Frankfurt
Video sadržaj
KREŠO NIKIĆ

Hrvat sedam godina živi u Njemačkoj: Nevjerojatno koliko su radišni, kod njih nema odustajanja

Ovaj put o njemačkom košarkaškom čudu popričali smo s Krešom Nikićem, centrom visokim 213 centimetara, koji upravo kreće u svoju sedmu njemačku sezonu. Ovaj put kao bundesligaša član MBC Mittledeutschera. Krešo je iz Cibone otišao kao 18-godišnjak pa je jedno vrijeme bio i član podmlatka berlinske Albe i zasigurno zna kako se u Njemačkoj radi s mlađim uzrastima.

Učitaj još