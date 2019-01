U Sarajevu spasio djevojku, fanovi žele da pretuče još jednog nasilnika

Bivši UFC borac Denis Stojnić ovih se dana našao u središtu pozornosti zbog poteza ispred svog kluba Dorian Gray u Sarajevu.

Naime, kamera ispred njegovog kluba snimila je muškarca koji je fizički napao djevojku. Denis je izašao te s nekoliko udaraca muškarca srušio na pod.

>> Pogledajte video, izvor Klix.ba:

Postupak bivšeg UFC borca na svom je Twitteru objavio najpoznatiji MMA novinar Ariel Helwani.

'Vratite ga u UFC i dajte mu obiteljskog nasilnika Hardyja', jedna je od mnogih poruka fanova slobodne borbe.

