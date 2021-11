U Dubai putuju i istinske karataške legende - Idrizi, Domdjoni i Romić

Na Svjetsko prvenstvo u Dubaiju, hrvatski karataši trebali bi u subotu otputovati u najjačem sastavu ikad. A takvim ga ne čine samo sportaši (braća Kvesić, Garibović, Berak...) i sportašice (Lenard, Hasani, Lesjak, Vukoja, Zorko) nego i njihova sportski proslavljena pratnja.

A uz najbolje hrvatske karataše i karatašice bit će i jedan svjetski prvak (Danil Domdjoni kao v.d. muškog izbornika), jedan svjetski doprvak (Goran Romić kao ženski izbornik) te dvostruki europski prvak i svjetski doprvak (Enver Idrizi kao poseban gost Hrvatskog karate saveza).

Za očekivati je da će se u Dubaiju, ali o svom poslu, pojaviti i Junior Lefevre, još jedan karataški as koji se proslavio u kimonu s hrvatskim grbom. Ovaj Belgijac bio je nekad svjetski prvak i doprvak pod hrvatskom zastavom a danas je izbornik engleske reprezentacije.

Za vrijeme najavne, zagrebačke, presice, više od ždrijeba i suparnika, Domdjoni je strahovao od "nevidljivog neprijatelja":

- U ovom trenutku se odvija naša najteža borba a to je izrada naših testova na koronavirus pa još uvijek ne možemo reći hoćemo li svi krenuti za Dubai. No, bez obzira na to tko će otputovati, ja vjerujem da ova ekipa može ostaviti veliki trag. Jedino što nam treba jest molitva da svi otputujemo.

S obzirom na poteškoće branitelja poluteškaškog naslova Ivana Kvesića, koji već ima dogovorenu operaciju ramena, čini se da bi na ovom natjecanju najjači hrvatski adut mogla biti borbena momčad, ista ona koja je proljetos u Poreču osvojila naslov prvaka Europe (braća Ivan i Anđelo Kvesić, Enes Garibović, Ante Mrvičić, Zvonimir Živković, Ivan Martinac, Karlo Raguž). No, i sam Ivan ističe da ne putuje u Dubai s istaknutom bijelom zastavom:

- Taj dan ću ostaviti sve po strani i dati sve od sebe. Neću razmišljati o ozljedama. Imam dosta iskustva. Otkako sam prije tri godine postao svjetski prvak prošao sam dosta toga a imam i iskustvo s Olimpijskih igara, dakle dobru podlogu. Bio bih sretan s medaljom bilo kakve boje.

Ono što će biti Ivanov hendikep jest da neće moći koristiti standardni gard i lijevu ruku, kao prednju, koja mu je bila udarno oružje.

- Svjestan da mi u takvim situacijama rame može iskočiti, pripreme sam proveo trenirajući u kontra gardu u kojem ću, vjerujem, provesti 90 posto borbi. Nakon svega, kada se oporavim od operacije, trebao bih se vratiti kao kompletniji borac koji može raditi jednako dobro iz oba garda i sa više oružja - kazao je Ivan koji vjeruje da je njegov stariji brat Anđelo ozbiljan kandidat za odličje u teškoj kategoriji.

Uostalom, Anđelo ima broncu sa Svjetskog prvenstva 2016. i Prvenstva Europe 2019. ali je i motor hrvatske borbene momčadi.

Srednjaš Enes Garibović također je oslonac borbene momčadi (kumite team) ali i osvajač bronce s ovogodišnjeg Prvenstva Europe u Poreču.

Osim braće Kvesić i Garibovića, u pojedinačnom dijelu SP-a nastupit će još i Kristijan Lacković (60 kg) i Boran Berak (67 kg).

Premda podmlađena i ženska borbena vrsta ima kvalitetu da se približi zoni medalja o čemu govori i bronca s posljednjeg Prvenstva Europe koju su, zajedničkim snagama, osvojile iskusna kapetanica, bivša europska prvakinja, Ana Lenard te tri mlade cure koje predstavljaju budućnost hrvatskog ženskog karatea. Jer, Lucija Lesjak bila je mlađeseniorska prvakinja svijeta, Lea Vukoja je najnovija mlađeseniorska prvakinja Europe a na istom je natjecanju Mia Greta Zorko osvojila srebro.

Adutkinje izbornika Romića po kategorijama su i Jelena Pehar (50 kg) i Alessandra Hasani (55 kg), djevojke koje imaju iskustvo uspinjanja na medaljaška postolja.

U podmlađenom sastavu idu i kataši koje trenerski predvodi afirmirana trenerica Marijana Kiuk, s iskustvom rada u Hong Kongu, nekad i sama reprezentativka. Ona na raspolaganju ima Saru Malčec (pojedinačno) te Ivanu Raguž, Niku Jukić i Niku Jelen. Muški kata trojac čine Mihael Ećimović, Ivor Premec i Patrik Kokić dok će pojedinačno hrvatske boje braniti Matija Relić.

Uz reprezentaciju su još i predsjednik Hrvatskog karate saveza, i glavni tajnik Europskog karate saveza Davor Cipek, sportski direktor Ante Čutura, trener Fedor Nalis te fizioterapeutkinja Suzana Petrčić. Izbornika Dubravka Koleca neće biti jer je pozitivan na COVID-19.

Na Svjetskom prvenstvu nastupit će i troje parakarataša (Danijela Topić, Toma Goatti Matijević i Miroslav Rakić) u čijoj pratnji putuju Danijel Kufner, Damir Barić, Stefan Cvetanovski i Mihaela Topić.