Tužan sam i ljutit, imao sam osjećaj da nam Lille na može ništa

Puno je toga sinoć bilo na strani Rijeke. Po toj nogometnoj sreći i zakonima igre, zaista se činilo da bi momčad s Rujevice zaista mogla napraviti pravi mali podvig. Jer, nikako se ne možemo otrgnuti dojmu da je Lille bio protivnik po mjeri, a momčad Željka Sopića imala je pravu energiju, nekoliko vrhunski raspoloženih pojedinaca (Smolčić, Mitrović, Goda...). A još je jednom potvrđeno na kojim će postulatima posebice inzistirati Rijekin trener Sopić. Jer, jasnu je poruku poslao svojim igračima kada je prije neki dan kazao: 'Dok sam ja trener, nitko se neće vući po terenu...'.

Bilo je i više lavova

Uostalom, uoči sraza s francuskim prvoligašem Lilleom jasno je istaknuo da će na travnjak Rujevice u doigravanju za Konferencijsku ligu istrčati 11 lavova. Pošteno je kazati da ih je bilo i više, a Sopić je teško mogao bilo što zamjeriti svojim igračima. Jer, to su utakmice u kojima odlučuju nijanse, jedan trenutak inspiracije ili posebna nogometna zakonitost. Sve je to na kraju, nažalost po hrvatskog predstavnika, otišlo na stranu Lillea kojemu je konačnih 1:1 s Rujevice, odnosno, ukupnih 3:2 bilo dovoljno za trijumf.

Znali su Sopićevi lavovi da im je to jedna od najvažnijih utakmica ove sezone, velika prilika za dokazivanje.

Dobro je sve izgledalo više od stotinu minuta. Francuska momčad ni po čemu nije pokazala da je razina iznad Rijeke, dapače. Uostalom, Rijeka je od 58. minute imala prednost od 1:0 i barem produžetke u rukama. Sjajno je reagirao Smolčić i pospremio loptu u mrežu nakon velike gužve u protivničkom šesnaestercu. Imala je Rijeka možda priliku riješiti pitanje pobjednika i prije produžetaka. Posebice onu u 66. minuti kada je Vukčević praktično sam izišao pred Chavaliera, ali je vratar francuske momčadi obranio njegov pokušaj. No, susret je ipak otišao u produžetke, a u 108. je minuti David pogodio za 1:1, rezultat koji je bio dovoljan Francuzima. Lopta mu se, nakon što se odbila od vratnice, vratila u noge. Jasno je da će Riječanima ostati gorak okus nakon ovog ispadanja. Ali isto tako, očito je kako će Rijeka pod Sopićem izgledati kao momčad koja ne odustaje do posljednje sekunde. Svjesni su toga sinoć bili i navijači na Rujevici. Njih gotovo osam tisuća pljeskom je ispratilo Sopićevu momčad. Rijekin trener na kraju je bio iznimno emotivan.

- Ne znam, teško mogu objasniti ovu emociju u sebi. Mogu to usporediti s danom kada su mi roditelji umrli. Dečki su ostavili posljednji atom snage na terenu. Nije nas pomazila božica sreće, niti smo uspjeli doći do jedanaesteraca. Dečki zaslužuju pun stadion protiv Varaždina u sljedećoj utakmici. Mi smo dali sve. To je život. Treba sada dečke dignuti nakon ovoga. Žao mi je navijača - počeo je Sopić i nastavio:

- Njihov je vratar sjajno branio. Tako vam je to kada igrate protiv toliko bolje momčadi. U ovakvim utakmicama morate realizirati svoje šanse. VAR im je poništio pogodak, tu nas je pomazila sreća. Najvažnije mi je da su ovi ljudi na tribinama vidjeli da su moji dečki ostavili srce na terenu. Na kraju je presudila individualna kvaliteta presudila. Vrlo teško smo mogli izdržati 120 minuta jer nemamo tu širinu kao oni. No, nema izlike, moji igrači borili su se do zadnje kapi krvi.

Zaslužili su feštu

Sada slijedi povratak u realnost i izazovi u HNL-u.

- Iskreno se nadam da u jednoj utakmici nismo izgubili dvije. Pozivam sve navijače da u sljedećoj utakmici protiv Varaždina pokažu koliko vole ove dečke. Mi ovakvu potrošnju nemamo u hrvatskoj ligi. Protiv Lillea smo zaista igrali dobro, nažalost, to nije bilo dovoljno - zaključio je Sopić.

Ivan Smolčić istaknuo je:

- Ne znam što kazati nakon ovakve utakmice. Dobro smo parirali Lilleu, na trenutke bili bolji. Nisam imao osjećaj da nam Lille može nešto napraviti. Nevjerojatno je kako se ta lopta na kraju od vratnice odbije čovjeku u noge. Tužan sam, ljutit, no nemam što zamjeriti suigračima. Nevjerojatan je osjećaj bio zabiti pogodak u ovakvom ozračju. Onako kako smo djelovali na travnjaku, naša pobjeda ne bi bila senzacija, već realnost. Naježio sam se puno puta tijekom utakmice, a sada se moramo okrenuti novim izazovima.

Slično je promišljao i njegov suigrač Toni Fruk.

- Noge su mi bile teške na kraju. Počeli su me hvatati grčevi. Šteta, no dečkima naklon do poda. Šteta što na kraju nismo nagrađeni, pogodak smo primili jer smo bili umorni i na kraju nam je pala koncentracija. U ovu smo utakmicu izišli s puno više energije. To je ono što nam je donio trener Sopić. Ovako dobro ćemo izgledati dobro do kraja sezone. Nema straha za ovu momčad. Izdržali smo taj ritam na pogon sjajnih navijača - kazao je Fruk.