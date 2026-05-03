POČIVAO U MIRU

Tuga u susjedstvu: Igrač doživio srčani udar tijekom utakmice i umro na putu prema bolnici

Stjepan Meleš
03.05.2026.
u 16:26

Ova tragedija pogodila je susjedstvo, a dogodila se tijekom utakmice spomenute dvije momčadi u prvenstvenoj utakmici Prve okružne lige Rasinskog okruga

Vratar sprskog niželigaškog nogometnog kluba Čitluk Nikola Jovanović preminuo je tijekom prvenstvene utakmice svog kluba protiv Gornjeg Stepoša. Ova tragedija pogodila je susjedstvo, a dogodila se tijekom utakmice spomenute dvije momčadi u prvenstvenoj utakmici Prve okružne lige Rasinskog okruga.

Odmah nakon tragedije, nogometni savez ove regije izdao je priopćenje i srceparajuće informacije:

- Danas se tijekom prvenstvenog susreta Prve okružne lige Rasinskog okruga između FC Gornji Stepoš i FC Čitluk dogodio tragičan događaj. Iskusni vratar, Nikola Jovanović, doživio je srčani udar tijekom utakmice i preminuo na putu do bolnice u 43. godini života - napisali su na društvenim mrežama. 

