Vatreni u Dallasu ugostili kći hrvatskog branitelja čiji je otac ubijen u Vukovaru, Modrić joj dao nezaboravan poklon

Gošća hrvatske nogometne reprezentacije u Dallasu dan uoči utakmice s Engleskom na premijeri Vatrenih na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u bila je Martina CaswelI, rođena Senčić, kći Ivana Senčića, branitelja koji je kao 27-godišnji ranjenik odveden iz vukovarske bolnice 1991. godine, a ekshumiran je iz pojedinačne grobnice na Ovčari prošle godine, i identificiran.

Martinu i njezinog supruga Samuela, s kojim živi u Pflugervilleu nadomak Austina u Texasu, u hotelu hrvatske reprezentacije u Dallasu dočekali su predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, izbornik Vatrenih Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić, koji joj je, kao velikoj navijačici, darovao i potpisao svoj dres za vječnu uspomenu.

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Kustić, Dalić i Modrić pritom su se fotografirali sa zastavom kojom je bio prekriven lijes Ivana Senčića na pogrebu u Vinkovcima 21. veljače.

Ivan Senčić jedna je od devet žrtava Domovinskog rata, koji su se donedavno vodili kao nestali, a onda identificirani na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Martini je bilo samo deset mjeseci kad je njezin otac nestao.