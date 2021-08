Trener trofejnih olimpijaca: Osjećam se kao emotivna olupina. A Split će gorjeti!

Vrlo malo, možda pokoji metar, nedostajao je da Jozo Jakelić postane trener s dva jedriličara na postolju. Prva želja mu se ostvarila jer je Tonči Stipanović opet osvojio srebro, a druga nije jer je njegov ciparski pulen Pavlos Kontides završio četvrti.

No, najbolji trener Hrvatske u izboru Hrvatskog olimpijskog odbora, što je u 2020. zavrijedio kao trener brončanog Stipanovića na Svjetskom prvenstvu, zacijelo ima velikog razloga za zadovoljstvo. Nakon što je njegov hrvatski pulen ponovio uspjeh iz Rija, trener Jakelić je priznao:

– Osjećam se kao emotivna olupina. Sulud je tjedan iza nas. Četiri-pet godina pripremaš se za svakojake scenarije, no ovo je bilo iznad svih očekivanja. Ovo su meni pete Olimpijske igre, ali se ni jednom nije dogodilo ovoliko preokreta i neočekivanih situacija.

A sada nastup na SP-u

Na pitanje bi li se moglo više, je li Tonči mogao osvojiti zlato, kazao je:

– Danas bolje od srebra nije moglo jer smo puno zaostajali za Australcem Wearnom, koji je vozio vrhunsku regatu. Iako je startao s dva vrlo loša plasmana pa smo pomislili da se neće moći vratiti, ipak je u tome uspio. Sveukupno je bilo malo više vjetra no što smo očekivali i na što smo se spremali pa je to utjecalo i na rezultat. No, nakon ovakva trilera i ovakva ishoda nema smisla lamentirati nad tim. Sretni smo i ponosni jer ovo je za hrvatsko jedrenje vrh.

Foto: Huang Zongzhi/XINHUA/PIXSELL (TOKYO2020)JAPAN-KANAGAWA-SAILING-MEN'S ONE PERSON DINGHY-LASER-AWARDING CEREMONY (210801) -- KANAGAWA, Aug. 1, 2021 (Xinhua) -- Gold medalist Matt Wearn (2nd L) of Australia, silver medalist Tonci Stipanovic (1st L) of Croatia and bronze medalist Hermann Tomasgaard (3rd L) of Norway attend the awarding ceremony for the men's one person dinghy laser of the sailing competition at the Tokyo 2020 Olympic Games in Kanagawa, Japan, Aug. 1, 2021. (Xinhua/Huang Zongzhi) Huang Zongzhi Photo: XINHUA/PIXSELL

Uz ovakav doseg valja biti sretan još zbog nečega.

– Olimpijske su igre regata koju spremaš četiri godine, a za ovu je trebalo čak pet, ali bez dvije posljednje godine. Jedrenje je specifičan sport, traži dosta preciznosti i znanja o meteorologiji te analitike, a mi smo dvije godine ostali bez podataka pa smo u sve ovo uletjeli kao i svi ostali. Uspoređivati to kako smo se spremali za Rio i sada za Tokio nema smisla jer za ove Igre sve je bilo nenormalno.

Tonči je zapravo oduševio.

– Meni je drago što je srebro osvojio na ovakav način.

Kakvi su planovi za dalje?

– Planirali smo da nakon Olimpijskih igara, do kraja godine, nastupimo na oba velika natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu u Barceloni odnosno na Prvenstvu Europe u Bugarskoj. Odmorit ćemo pa ćemo vidjeti hoćemo li ići po tom planu, a nakon toga počet ćemo raditi planove za Pariz.

Srebrni Tonči i njegov trener u Hrvatsku bi trebali sletjeti u srijedu. Najprije u Zagreb, potom u Split, a Jakelić najavljuje:

– Mislim da će Split gorjeti. Ja se tome nadam.

Možda neće u cijelom gradu, ali na Zvončacu sigurno – tamo su prostorije njihova kluba Mornar,a tamo je i popularni kafić “Kutić”, u kojem se proslavljaju svi uspjesi članova kluba.

Peh za braću Fantela

Možda bi ovaj tjedan gorio i Zadar da braća Fantela, naši predstavnici u klasi 49er, nisu imali peh s jednom diskvalifikacijom. O čemu je riječ, ispričao je stariji brat Šime:

– U ukupnom bodovnom poretku jako nam je štetila jedna nesportska reakcija Poljaka koji su se potužili na nas, zbog čega smo diskvalificirani. A tog penala, smatram, nije ni trebalo biti. Svejedno, mi smo se išli iskupiti, no suci su rekli da smo to učinili prekasno, a učinili smo za jednu minutu. Pokušali smo se izvaditi na snimku iz finalne utrke u Riju 2016. kada su se Argentinci iskupili za minutu i 45 sekundi, nakon čega su osvojili zlato, no nisu nam to prihvatili. Da nije bilo toga, bili bismo na sličnoj poziciji, ali u manjoj bodovnoj razlici pa bismo možda imali izgleda i za medalju.

Ovako pak od medalje neće biti ništa, ali su Šime i Mihovil najavili da će sve činiti da “medal race” završe na boljem mjestu od osmog, s kojim će startati u plovu za medalje. A to bi trebao biti “startni blok” za pripreme za sljedeće Olimpijske igre koje su nikad bliže. Već za tri godine, a tada će braća Fantela zacijelo biti puno konkurentnija.

