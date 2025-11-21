Naši Portali
Branitelj naslova

Igrači ne razumiju Sanchezov sustav, a mentalitet su otkrile njegove izjave nakon velikog kiksa Rijeke

storyeditor/2025-11-20/PXL_091125_141656461.jpg
Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
21.11.2025.
u 08:00

Zbog vrlo slabog ulaska u sezonu smijenjen je osvajač dvostruke krune Radomir Đalović, no pod njegovim nasljednikom Victorom Sanchezom zasad se ne vidi opipljiv napredak. Jasno, španjolski je stručnjak zasad odradio samo 12 utakmica na klupi Rijeke, no čak i kad u obzir uzmemo onu klasičnu izliku o vremenu i prilagodbi za trenera, učinak od po četiri pobjede, remija i poraza u tih 12 susreta debelo je ispod onoga što bi klub poput Rijeke trebao pružati.

Idealna utakmica za vraćanje samopouzdanja, koje je malo poljuljano, i da vratimo osmijeh na lica naših navijača, ovo su riječi najboljeg igrača Rijeke, Tonija Fruka, ususret novom Jadranskom derbiju na konferenciji za medije. Kad glavni eksponat kluba govori o poljuljanom samopouzdanju i potrebi za vraćanjem osmijeha na lice, posebice u današnjem okruženju, u kojem se javno sve govori u debelim rukavicama, onda nam je prilično jasno u kakvom se tonu nalazi branitelj dvostruke krune.

Koraci unatrag

Ključne riječi
Hajduk HNL Victor Sanchez Rijeka

