Igrači ne razumiju Sanchezov sustav, a mentalitet su otkrile njegove izjave nakon velikog kiksa Rijeke

Zbog vrlo slabog ulaska u sezonu smijenjen je osvajač dvostruke krune Radomir Đalović, no pod njegovim nasljednikom Victorom Sanchezom zasad se ne vidi opipljiv napredak. Jasno, španjolski je stručnjak zasad odradio samo 12 utakmica na klupi Rijeke, no čak i kad u obzir uzmemo onu klasičnu izliku o vremenu i prilagodbi za trenera, učinak od po četiri pobjede, remija i poraza u tih 12 susreta debelo je ispod onoga što bi klub poput Rijeke trebao pružati.