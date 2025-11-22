Bivši igrač Hajduka i Rijeke pred derbi postavio ključno pitanje: 'Kamo će Garcia s Livajom?'

Užitak je bio razgovarati s Lukom Vučkom. Svidjeli su mi se njegovi objektivni i jednostavni stavovi o našoj nogometnoj stvarnosti o kojoj smo malo 'proćakulali'. Bivši igrač Hajduka duboko je u nogometu, posvećen svojoj nogometnoj akademiji u Stobreču, Union Podstrana. Ta priča traje već osam godina, a Vučko je vodi s poslovnim partnerom Lukom Ćelićem. U sustavu od petstotnjak polaznika akademije, s odličnom infrastrukturom koju koristi i Hajduk, Vučko će mi priznati da izuzetno uživa. Razgovor smo počeli domaćim prvoligaškim temama.

Uzmemo li u obzir trenutačno stanje i izvedbu momčadi, dojam je kako je Hajduk favorit u današnjem Jadranskom derbiju u Rijeci.

- Kao i svaki derbi, ovaj također nosi neizvjesnost. Naravno, Hajduk je u prednosti, ne samo zbog 15 bodova prednosti. Imao sam priliku igrati te derbije i znam koliko trenutačna forma može i zavarati. Motiv igrača je velik, pogotovo s Rijekine strane. Jer, zadnjih se nekoliko godina Rijeka isprofilirala kao ozbiljan sustav. To je utakmica na koju se itekako žeste svi na Kvarneru. To im je najvažnija utakmica. S druge strane, Hajduku to nije najvažniji derbi, zna se da je to onaj s Dinamom. U svakom slučaju, bit će to neizvjesna utakmica - počeo je Luka Vučko, bivši nogometaš koji je u karijeri, između ostalih klubova, igrao u Hajduku i Rijeci.

Gdje je, dakle, taj skriveni potencijal Rijeke koji bi eventualno mogao iznenaditi Splićane?

Imaju pravi gard

- Rijeka ima odličnu momčad. Pogledamo li realno, nisu prodali najbolje igrače, dapače, još su se pojačali. Imaju samopouzdanje i šampionski gard jer su osvojili dvostruku krunu. Sigurno će ih navijači motivirati da visoko napadnu Hajduk koji se jako dobro brani, jako je opasan iz tranzicije. Bit će to jako zanimljiva utakmica u taktičkom smislu. Jednu stvar moram naglasiti, nepovjerenje u struku dočarava problem našeg nogometa. Žao mi je što ovu utakmicu neće voditi moj bivši suigrač Radomir Đalović. Ogromna je pogreška bila smijeniti trenera koji je osvojio sve i uveo momčad u Europu. Ta njegova energija je mogla biti presudna, iako, mislim da je Victor Sanchez odličan trener.

Čini se da u ovom trenutku Rijeci nedostaje ista energija koju je Hajduk dugo tražio, a sada je ima. Je li to možda jedna od ključnih razlika između Hajduka i ostatka lige u ovom trenutku?

- Ovdje bih se opet nadovezao na Đalovića koji je izrastao u ozbiljnog trenera. Upravio ta njegova energija često je bila presudna prošle sezone. On je nosio momčad, igrao s njima. Hajduk trenutačno izgleda najbolje u ligi. No, kod Hajduka uvijek imate jednu konstantu u kojem su oni sami sebi najveći protivnici. Jedan negativan rezultat uvijek može okrenuti ozračje. Nije ugodno igrati derbi s Hajdukom, no uvjeren sam da Splićani mogu odigrati utakmicu s puno dinamike i energije, što trenutačno krasi ovu momčad.

Krasi ih energija, no što je to promijenio Gonzalo Garcia?

- Prije svega, donio je mir. Garcia mi djeluje kao tip koji ima svoje postulate od kojih ne odustaje. Pokazao je mudrost da se u jednoj lošijoj situaciji može adaptirati, igrati isključivo na rezultat. Pobjede su donijele samopouzdanje momčadi - kaže Vučko i naglašava:

- Glavno je pitanje hoće li za ovaj derbi vratiti Marka Livaju i u kojem će sustavu to izvesti. Jedva čekam vidjeti što će Garcia napraviti. Momčad bez njega profilno izgleda mnogo drugačije. Naravno, ne treba naglašavati koliko je on dobar igrač i koliko je važan Hajduku. No u ovom trenutku Garcia ima Michelea Šegu koji je, uz Sandra Kulenovića, najbolji strijelac lige sa šest pogodaka, uz tri asistencije. On je donio dubinu, visoki pressing, enormnu količinu trke, a to Livaja sigurno ne može ponuditi, iako ima neke druge nogometne kvalitete. Sa Šegom u špici, Rebićem i Almenom na krilima, Hajduk ima motoričnu momčad koja igra visoki presing, što automatski olakšava posao zadnjoj liniji koja u tim uvjetima nema previše teških situacija u kojima mora braniti otvorene lopte. S Livajom imaš majstora koji može potezom riješiti utakmicu ali ćeš izgubiti taj dio presinga o kojem govorim. Zato mislim da je to ključno pitanje. Isto tako, Garcia je donio mir i stabilnost, odnosno, vjeru u ono što radi i zato je Hajduk u ovom trenutku tako dobar.

Je li Gonzalo Garcia ispravio neke pogreške koje je napravio njegov prethodnik Gennaro Gattuso?

- Sigurno. Gattuso je veliko svjetsko nogometno ime. Na kraju, izbornik je Italije i bespredmetno je pričati je li dobar trener ili nije. Svaki trener ima svoje ideje koje mogu i ne moraju ispasti pozitivne. No, mislim da je Garcia ispravio dvije ključne stvari. Prva je Šimun Hrgović koji je bio potrošen na desnom beku gdje njegov, izuzetno kvalitetan centaršut, nije mogao doći do izražaja u fazi napada. Isto tako, ugušio je Rokasa Pukštasa kojeg je Garcia oživio. Opet je igrač modernih karakteristika s kojim je Gattuso, da ga je bolje iskoristio, prošle sezone uzeo naslov prvaka. Hajduku je nedostajalo upravo tih sedam do deset pogodaka koje ti Pukštas jamči svojom izvedbom.

Ključan je bio Primorac

Postoji jedna stvar koja se svima sviđa u Hajduku. Napokon je u sustavu dosta mladih igrača koji jamče svijetlu perspektivu. Sada se odjednom ima hrabrosti forsirati mlade i loviti rezultat. Zašto je Hajduk promijenio taj smjer ili je sve to samo splet okolnosti?

- Rekao bih da je Hajduk zadnjih nekoliko sezona afirmirao najviše mladih igrača kada govorimo o našim najboljim klubovima. Poklopilo se u ovoj sezoni da u udarnoj postavi imaju jako puno mladih talenata. Hajdukova akademija radi jako dobro, bio sam i sam dio te priče pod vodstvom Bore Primorca, koji je udario temelje ove Akademije. Znam da ti dečki imaju kvalitetu, jer trenirao sam, primjerice, Mlačića, Hodaka, Skelina... To su karakterni igrači koji imaju hajdučki gen i kvalitetu. Pokazuju već sada da mogu igrati, a ne trebamo biti previše pametni, već samo zagrebati u povijest i doći ćemo do zaključka da je Hajduk uvijek bio najuspješniji kada su okosnicu momčadi činili igrači iz njegove akademije. Osim toga, u mladoj U21 reprezentaciji također je gotovo pola momčadi proizvod Hajdukove škole. Tu su Silić, Hrgović, Kavelj, Vušković… Opet se mogu vratiti na temelje koje je postavio Boro Primorac. Ključno je vjerovati u te mlade igrače i dati im šansu. Gorući problem našeg klupskog nogometa je činjenica da imamo previše stranaca. Pogledajte i sjajan uspjeh naše reprezentacije na SP-u u Rusiji 2018. godine. Samo Ivan Rakitić nije stvoren u našim klubovima i akademijama.

Trebamo više vjerovati i našim trenerima?

- Apsolutno. Pa pogledajte naše vrhunske trenere Igora Tudora, Ivana Jurića, Niku Kovača.. Rezultati uvijek mogu varirati, ali nije slučajno da oni mogu voditi vrhunske europske klubove. Sve ostalo je stvar strpljenja ljudi koji vode klubove. Ne bi se smjeli voditi isključivo rezultatima koji su u pravilu dugotrajan proces. Vjerujem u našu struku, završio sam Uefa Pro na našoj akademiji gdje rade vrhunski mentori i stvaraju odlične trenere. Ne bi škodilo malo više vjere u naše ljude.

Stvaramo li dovoljno igrača, odnosno, možemo li stvoriti uvjete da nam propada previše igrača koji nisu ona top razina koja će ionako pronaći svoj put afirmacije?

- Hrvatska mora biti razvojna liga. Naši klubovi moraju biti popunjeni našim mladim igračima. Stranci mogu doći samo ako će stvarati razliku. Trebali bismo što više naglasak stavljati na razvoj naših igrača. Isto tako, pošto i sam godinama radim s djecom, malo je previše fokus na rezultat.

Imamo neuobičajenu situaciju u Dinamu koji zadnjih nekoliko godina ne uspijeva implementirati većinu igrača iz svog sustava u prvu momčad. Može li se to negativno odraziti u bližoj perspektivi i koliko je to ozbiljan problem gledamo li u kontekstu naših reprezentacija?

- Izuzetno cijenim Dinamo koji je godinama profilirao jako puno mladih igrača. No, zadnjih sezona ta proizvodnja je malo zaštekala. Jedan od razloga je što više nisu toliko dominantni u domaćoj ligi i nemaju komotnu situaciju da u momčad mogu ubaciti nekoliko mladih igrača, po cijenu rezultata. Isto tako, liga nam se malo izjednačila i rezultat je dominantan imperativ i teško ga je ostvarivati s mladim igračima. Dinamo ima fenomenalnu akademiju i nadam se da će se, za dobrobit našeg nogometa, opet što prije okrenuti svojim talentima i dati im više šanse i vremena. Može im i Hajduk biti nit vodilja. Ne treba zaboraviti da Dinamo radi odlične stvari u Europi. Nadam se da će pronaći balans o kojem pričamo.

Vučko je bio dio zadnje Hajdukove momčadi koja je 2004.-2005. osvojila naslov prvaka. Za osvajanje trofeja potrebna je posebna supstanca, ima li ova momčad Hajduka taj X-faktor?

- Nogomet je dosta evoluirao zadnjih godina. Nažalost, Hajduk predugo čeka na naslov prvaka, s obzirom na veličinu kluba. U moje doba nije bilo novca, mi mladi smo igrali da se afirmiramo, stariji da se prodaju i zarade. Današnji igrači Hajduka žive dobro i zarađuju ozbiljan novac, a najveći X-faktor je da budu momčad. Baš ono što su pokazali zadnjih nekoliko kola i da shvate da se imaju priliku 'potući' za nešto veliko. Bez obzira što individualna kvaliteta odlučuje utakmice. Zadnjih nekoliko godina taj Hajdukov X-faktor bio je Marko Livaja. Bude li Hajduk izgledao kao momčad, kao što je u nekoliko utakmica ove sezone i pokazao, smatram da ima šanse osvojiti prvenstvo.

Istaknuo je Vučko još jednu stvar.

- U odnosu na moje vrijeme, velika je razlika. Prije se nisu radile toliko detaljne analize i svaki protivnik se maksimalno detaljno priprema. Sviđa mi se medijska praćenost lige, to je podiglo razinu zanimljivosti. Normalno, nedostaje nam infrastruktura i više stadiona kao Opus Arena ili Rujevica, no moramo čuvati našu ligu. Ona za nas mora biti svetinja. Prije ću pogledati utakmicu naše lige nego El Clasico. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da je iz naše lige došao i Luka Modrić, Zlatna lopta. Više moramo cijeniti sebe jer nam je liga napredovala. Moramo težiti nekom novome europskom iskoraku. I dalje uživamo respekt, bez obzira na naše skromnije resurse u odnosu na Europu. Ne zaboravimo reprezentaciju koja se opet suvereno plasirala na SP pod vodstvom Zlatka Dalića koji godinama radi čudesan posao - zaključio je Luka Vučko.