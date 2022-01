Trener Hajduka na pripreme poveo 33 igrača: Želja i san nam je dvostruka kruna

Trener Hajduka Valdas Dambrauskas zajedno sa svojim pomoćnicima okupio je na Poljudu 33 igrača na početku priprema za nastavak sezone, a treninzima će se naknadno priključiti Marko Livaja i Stipe Biuk, izvijestila je klupska stranica.

Sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius je najavio kako će ta momčad najprije idućih šest dana boraviti u Splitu, a potom će otputovati na 15-dnevne pripreme u Portugal. Rekao je kako su za boravka u Portugalu predviđene prijateljske utakmice s Ajaxom, Servetteom iz Švicarske i dvije utakmice s praškom Slavijom.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 03.01.2022., Split - HNK Hajduk zapoceo je s pripremama za nastavak sezone. Trener Valdas Dambrauskas okupio je igrace na pomocnom terenu poljudskog stadiona. Valdas Dambrauskas Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Na novinarski upit, može li Hajduk ove sezone osvojiti dva trofeja - prvenstvo Hrvatske i kup Hrvatske, Nikoličius je kazao kako je to želja i san kluba.

- To je naš želja i san. Učinit ćemo sve da se borimo i do samog kraja budemo u igri - kazao je on.