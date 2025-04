Trener Crvene zvezde: Svi žele regionalnu ligu s klubovima iz bivše Jugoslavije, i ja bih to volio

Nogometaši Crvene zvezde gostovali su u Skoplju i svladali Vardar s 3:1 u humanitarnoj akciji za žrtve tragedije koja je zadesila Kočane. Nakon utakmice trener Crvene zvezde Vladan Milojević dobio je pitanje o formiranju regionalne lige.

- Mislim da svi u podsvijesti žele da se napravi regionalna liga država bivše Jugoslavije. Vidjet ćemo što će se dogoditi u budućnosti, ja bih volio... Ima tu dosta klubova - rekao je Milojević i dodao:

- Volio bih da se to ostvari, ali naravno, postoje mnoge prepreke i pitanja koja treba riješiti. No, kao sportski djelatnik, uvijek bih bio za to da se napravi nešto što bi unaprijedilo nogomet na ovim prostorima.

Progovorio je i o Vardaru.

- Ovakve utakmice bude nostalgiju i vraćaju u prošlost. Vidjet ćemo što će se dogoditi u budućnosti. Vardar trenutno prolazi kroz težak period, ali se polako vraća. Tradicionalno je to dobar klub, vidjeli ste koliko navijača ima i koliko ljudi vole Vardar. Ne bih procjenjivao, loš sam prognozer, nije na meni da govorim gdje bi Vardar bio u Superligi.