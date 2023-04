Trener Budimir je zahvalan navijačima: Splitu malo treba da se zapali, tamo je ludnica!

Hajdukovi juniori prva su hrvatska nogometna momčad koja će nastupiti u finalu Lige prvaka! Uz Hajduk, novo ime u finalu ovoga natjecanja je i nizozemski predstavnik AZ Alkmaar, a u njemu je nastupilo samo još osam europskih klubova: Barcelona, Benfica, Šahtar Donjeck, Chelsea, Paris SG, Red Bull Salzburg, Porto i Real Madrid.

Razigrani splitski tići, nošeni podrškom pet tisuća navijača u Ženevi, bez ikakvoga su respekta ušli u sudar s Milanom, u kojemu su trpjeli i teške trenutke (opasan šut Casalija, greda Cuence...), a onda ubitačnim kontrama lomili uglednoga suparnika. Tek 17-godišnji Roko Brajković bio je dvostruki asistent; najprije je pobjegao obrani Milana i savršeno poslužio strijelca Vrcića, a potom je Rokov ubačaj iz kornera Pukštas udarcem glavom rasparao mrežu. Na kraju Šimun Hrgović oteo je loptu talijanskom braniču i šutem kroz noge vrataru donio nedostižnu prednost. Tim pogotkom pobjeda je bila zapečaćena, što je bio okidač za neobuzdano navijača slavlje na tribinama stadiona Servettea.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Bili smo OK prvih 15-20 minuta, a onda je Milan počeo raditi probleme po našoj lijevoj strani. Nekako smo uspjeli izdržati do poluvremena i znali smo da ćemo nešto trebati promijeniti. To smo i napravili, začepili smo rupe i znali smo da ćemo preko krila uspjeti pokazati što možemo. Tako smo i zabili prvi gol. Prekidi su naša velika snaga. Odigrali smo pametno, ali i imali sreće. Nju treba isprovocirati. Finale je zasluženo – izjavio je trener bijelih Marijan Budimir pa dodao:

- Nakon što su nas razigrali u prvom poluvremenu, u drugom smo se dogovorili da se nakon povlačenja moramo podići i pritiskati ih visokim presingom. Time smo ih natjerali na pogrešku.

Jeste li gledali suparnika u finalu AZ Alkmaar? Nizozemci su u dramatičnoj utakmici nakon 2:2 u 90 minuta na jedanaesterce svladali Sporting iz Lisabona.

- Taktički dobra momčad s dva-tri dobra individualca. Dobit ću informacije od ljudi koji su gledali utakmicu, dobit ćemo i snimku i pripremiti se. Sad će biti ludnica. Splitu malo treba da se zapali. Danas je petak, radni dan... U ponedjeljak ih očekujem u ogromnom broju.

Šimun Hrgović zapečatio je pobjedu bijelih u 76. minuti.

- Cilj nam je bio doći dalje nego prošle godine, a sad zašto ne otići do kraja i osvojiti titulu? Prvo poluvrijeme smo bili slabiji, ali smo na poluvremenu dogovorili što treba i to proveli u djelo. Zaslužena pobjeda. Moj gol? Izgubio sam loptu, a onda nekako došao do nje i zabio. Presretan sam. Kroz noge? Igram lijevog beka, dobro je ispalo. Navijači su nam uvijek vjetar u leđa. Lagao bih kad bih rekao da ih toliko ne očekujem u ponedjeljak. Moji? Putovali su 12 sati da navijaju za nas. Naravno da sam im odmah poslije utakmice bacio dres – kazao je daroviti Šimun Hrgović.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Amerikanac Rokas Pukštas postigao je prekrasan pogodak udarcem glavom nakon ubačaja Brajkovića iz kornera. Igrač visok samo 181 cm sjajno se snašao pokraj Milanovih divova.

- Niz se nastavio, spremni smo za ponedjeljak. Moj pogodak? Vježbali smo to na treningu, bio sam na pravom mjestu u pravo vrijeme. Moramo se sad odmoriti i pripremiti za ono što nas čeka u ponedjeljak. Sve dugujemo navijačima, možete vidjeti da od njih dobivamo potrebnu energiju – naglasio je Rokas Pukštas, a na njega se nadovezao Jere Vrcić, strijelac pet pogodaka u Ligi prvaka ove sezone.

- Zvuči nestvarno, zvučalo je i prije, ali u finalu smo Lige prvaka i idemo pobijediti. Okupili smo se na poluvremenu, trener je dao upute, ispoštivali smo ih i pobijedili. AZ Alkmaar? Svaku utakmicu gledamo zasebno, sad se okrećemo analizi njega i idemo po pobjedu. Atmosfera? Uopće o njoj ne mogu razmišljati, nadam se da će u ponedjeljak biti i pet puta bolja.

Hajdukovim juniorima ovo je bila ukupno 13. utakmica u Ligi prvaka od rujna 2021. godine. U tih 13 nastupa nisu doživjeli niti jedan poraz u 90 minuta, a pali su samo od madridskog Atletica u prošlogodišnjem play-offu na jedanaesterce.

U ovoj sezoni nadigrali su azerbajdžansku Qabalu (2:1, 3:0), albansku Apoloniju (3:0, 3:1), zatim Šahtar Donjeck (1:0), Manchester City (2:1), Borussiju Dortmund (10:9 na jedanaesterce), te Milan (3:1).

Milan je u ovoj utakmici bio produktivniji u ukupnom broju šuteva (14:9), imao je više šuteva u okvir (7:3), više kornera (7:1), te veći posjed lopte (58 posto). No, statistika je i u ovom slučaju varljiv pokazatelj odnosa snaga na terenu, na kojemu je Hajduk, unatoč poteškoćama, odavao dojam zrelije i kvalitetnije momčadi. Stoga, kako god završilo finale u ponedjeljak (18 sati) protiv Nizozemaca, mladi hajdukovci već sada su veliki pobjednici. Heroji ne samo Dalmacije i Splita, koji im sprema spektakularan doček, nego cijele Hrvatske.

I na kraju ove bajke, dopustite osvrt na jednu malu 'nelogičnost'. Hajdukovi klinci do 19 godina u finalu su Lige prvaka, a hrvatske reprezentacije do 19 godina ovoga ljeta neće biti na završnom turniru Europskog prvenstva, među najboljih osam Staroga kontinenta. Šteta, neprocjenjiva šteta...