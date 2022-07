Transfer Hrvata u slavni klub pripreman tri godine: 'Legendarni Makaay smijao se detalju iz mog života, a kažu da su najbolji na svijetu'

Tri godine trajala je priprema transfera Antonija Čolaka u Glasgow Rangers, tako nam je kazao Ivan Jolić, zastupnik našeg napadača koji je prošli tjedan dovršio detalje ovog posla. Čolak je iz PAOK-a u redove škotskog velikana prešao u transferu vrijednom tri milijuna eura, barem su takvu informaciju prenijeli neki škotski mediji. Naš je napadač već odradio mini ciklus priprema, počeo je proces prilagodbe na novu sredinu.

S priprema u Portugalu

Svjestan je da će za najveći iskorak u karijeri morati ponuditi najbolju izvedbu.

– Odmah sam se priključio momčadi na pripremama u Portugalu. Ne mogu ni opisati koliko je ovo velik klub. Najveći u kojem sam do sada igrao. Jasno je to po svakom detalju. Oni kažu da je Rangers najbolji klub na svijetu. To su mi odmah dali do znanja. Od mene traže da dam sve i navijači i klub će mi to sve vratiti. Presretan sam. Sada sam u potrazi za stanom i automobilom. Te detalje odrađuju ljudi iz kluba – počeo je Čolak.

U klubu su ga dočekale dvije bivše nogometne veličine, trener Giovanni van Bronckhorst i njegov pomoćnik Roy Makaay...

– Makaayevo puno ime je Rudolphus Antonius, a moj otac ga je obožavao kao igrača. Htio je da ja jednog dana budem devetka kao i on. I zapravo sam po njemu dobio ime Antonio. Smijao se kada sam mu ispričao taj detalj.

A ako je izgledao prvi razgovor s Van Bronckhorstom?

– Ostavio je vrhunski dojam na mene. Odmah mi je htio pokazati što očekuje od mene i kakvim stilom želi igrati. Zanima ga atraktivan i napadački nogomet. U tih pola sata razgovora sve mi je bilo jasno. Privilegij je raditi s takvim trenerima...

Sjećate li ih se kao igrača?

– Posebno Makaaya. Kao klinac sam navijao za Bayern i stalno sam gledao njegove utakmice. Bio mi je dječački uzor. Sjećam se i Van Bronckhorsta, bio je među igračima koji su obilježili jednu nogometnu eru – kaže Čolak.

Prvi dojmovi su, očito, sjajni, još samo ostaje izboriti se za što veću minutažu...

– Bit će jako važno osvajati trofeje. Ultimativni cilj je skupina Lige prvaka. Jasno je da će i pritisak biti velik. No spreman sam na to, jasno mi je da u ovako velikom klubu ne možeš biti bez pritiska. Velika je napadačka konkurencija, Alfredo Morelos igra na mojoj poziciji, zabio je puno pogodaka. Također, Kemar Roofe je dobar napadač. Bit će prava borba, želim se nametnuti i zabijati.

Bilo je i drugih ponuda, što je presudilo da se posao s Rangersima dovrši baš ovaj put?

– Cijela priča oko tog kluba bila mi je očaravajuća. Kada sam čuo da me Rangersi žele, ništa drugo nisam htio. Imao sam drugih ponuda, no novac nije važan.

Zbog Hrvata sam bolji

Nakon Nikice Jelavića i Dade Prše, Čolak je treća devetka u dresu Rangersa.

– S Jelavićem sam razgovarao nakon što sam potpisao ugovor. Zaželio mi je sreću i puno pogodaka. Nadam se da ću ga vidjeti u Glasgowu. Objasnio mi je što taj klub znači ljudima i što će oni očekivati od mene, borbu za grb i maksimalan pristup na svakoj utakmici.

Foto: Rangers/Facebook

U klubu ga je dočekao Borna Barišić i Nikola Katić...

– Oni su mi puno pomogli. Nakon što smo stigli iz Portugala, bili smo na večeri. Ne treba posebno naglašavati koliko je važno što su mi Hrvati suigrači. To sigurno može u konačnici poboljšati moju izvedbu za petnaestak posto.

Škotska liga, odnosno Glasgow Rangers često je bio dobra odskočna daska za Premiership. Je li razmišljao u tom smjeru?

– Pa iskreno, nisam razmišljao puno o tome. Sam dolazak u Rangers veliki mi je iskorak. Želim dati sve od sebe, zabiti što više pogodaka. Najveći cilj mi je Svjetsko prvenstvo, a tamo mogu otići samo ako budem pravi i ako zabijam pogotke.

Koliko prati svoju Rijeku, odnosno HNL?

– Dosta pratim, stalno sam u toku. Prijatelji isto javljaju aktualnosti.

Čini se da Dinamo i dalje ima sve preduvjete za apsolutnu dominaciju?

– Izgleda da je Dinamo i dalje bez konkurencije. Naravno, jako je teško pratiti takav Dinamo. Bit će neizvjesna borba između Hajduka, Rijeke i Osijeka. I ove godine bit će jako zanimljiva sezona, no mislim da će Dinamo opet biti prvak.

Čolakove dvije i pol godine u Rijeci bile su uspješne, ima li nešto za čim žali?

– Ne žalim ni za čim. Dinamo je, realno, bio najbolja momčad. Imao sam sreću što sam dvaput osvojio kup, to je isto velika stvar. Jako sam sretan i zadovoljan svojim učinkom u Rijeci. Bio sam najbolji strijelac i igrač lige. Mislim da su to itekako dobre referencije. Izvukao sam maksimum... – zaključio je Antonio Čolak.

