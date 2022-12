Tragedija nakon pobjede Argentine: Mladi navijač ugušio se zastavom

Argentinska nogometna reprezentacija osvojila je Svjetsko prvenstvo u Kataru. Zlato na Mundijalu slave po prvi put od 1986., godine, kada ih je predvodio Diego Armando Maradona. Ono što je tada bio Mali zeleni, to je danas Lionel Messi. Pobjeda nad Francuskom slavila se diljem Argentine, a jedan je slučaj, nažalost, završio tragično.

>> Nestvarne scene iz Argentine: Messija i svjetske prvake dočekalo čak dva milijuna ljudi

Mladi Sebastian Oscar Macielo (22) vozio se na motoru ulicama Buenos Airesa s argentinskom zastavom oko ramena. U jednom se trenutku zaglavila za motor i ugušila ga. Događaj se zbio u nedjelju nakon finalne utakmice Mundijala.

- Mladić je preminuo jer ga je zastavila stegnula oko vrata, nakon što su je kotači motora zategnuli. Ugušio se - izjavili su iz lokalne policije, a prenosi Daily Mail.

Foto: MARIANA NEDELCU/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Argentina Victory Parade after winning the World Cup - Buenos Aires, Argentina - December 20, 2022 Argentina fans with flares celebrate at the Obelisco after the victory parade was cancelled and Argentina players departed REUTERS/Mariana Nedelcu Photo: MARIANA NEDELCU/REUTERS

U proslavi na dan finala ozlijedilo se čak 340 navijača, a bez povreda nije prošlo ni danas.

- Zasad imamo osmero ozlijeđenih s prijelomima ruku i nogu zbog penjanja na semafore i razna mjesta na koja se ne bi smjeli penjati - rekao je voditelj hitne službe Alberto Crescenti u poslijepodnevnim satima.

Iako je bilo planirano da se središnji program svečane parade odigra kod jednog od simbola Buenos Airesa, monumentalnog obeliska koji dominira Trgom Republike, autobus s igračima do tamo nije uspio stići, jer je zastao u masi navijača. Iz sigurnosnih razloga, igrači su iz austobusa preseljeni u helikoptere.