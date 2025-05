Totalni reset u Hajduku: Kuju se veliki planovi, povratak splitske ikone bio bi odgovor Bobanu i Dinamu

Kako god završilo zadnje kolo HNL-a, Hajduk se uoči iduće sezone nalazi na vrlo neobičnoj prekretnici. I vrapci na grani već znaju da je potvrđen odlazak Gennara Gattusa s pozicije trenera, a s obzirom na izbore za novi Nadzorni odbor Hajduka 15. lipnja, pri čemu se podrazumijeva da će na tim pozicijama htjeti neke svoje, nove ljude, može se konstatirati da su upitne i pozicije predsjednika Ivana Bilića te sportskog direktora Francoisa Vitalija.

Prema informacijama koje su iz bliskih izvora došle do nas, za visoke pozicije u Hajduku zainteresiran je Goran Vučević, točnije riječ je o funkciji sportskog direktora. Znamo i da se ovih dana događaju i određeni sastanci na tu temu.

Fantastičan CV

Ako bi se to kojim slučajem dogodilo, Vučević bi bio svojevrsni Hajdukov odgovor na imenovanje Zvonimira Bobana u Dinamu, jer riječ je o čovjeku koji je četiri godine radio kao skaut velike Barcelone, a nakon toga dvije godine bio sportski direktor saudijskog Al-Nassra u koji su za vrijeme njegova mandata dolazile zvijezde poput Cristiana Ronalda, Sadija Manea i Marcela Brozovića. Nema puno Hrvata koji u toj branši imaju bolji CV od Vučevića. Međutim, bilo kakvo finaliziranje dogovora zasad je prilično daleko. Stoga ljudi koji su trenutačno na vrhu pokušavaju najnormalnije raditi na krvnoj slici kluba za iduću sezonu, što je s obzirom na posao i njihove mandate normalno i profesionalno, bez obzira na to što budućnost nije zagarantirana.

Iduća sezona HNL-a počinje 2. kolovoza, a pripreme znatno prije, pa si stoga Hajduk kao klub ne može baš dopustiti čekanje na potencijalno novo ustrojstvo kako bi stručni stožer i barem kostur momčadi bili poznati. Što se tiče stručnog stožera, jedina činjenica koja je poznata jest da trenutačni sportski direktor Vitali ima uži krug kandidata od tri inozemna trenera, a postoji i 'rekla-kazala' priča iz krugova bliskih Hajduku prema kojoj je prvi Vučevićev izbor za trenera Ivan Jurić.

S druge strane, što se tiče igračkog kadra, tek tu dolazimo do hrpe nepoznanica. Međutim, postoje neki detalji koje bilo koji sportski direktor može uočiti. Posudbe ili ugovori na kraju ove sezone istječu Ivanu Rakitiću, prema čijim se reakcijama čini da je Hajdučka epizoda završena, potom Stipi Biuku, Janu Mlakaru, Nazariju Rusinu, Aleksandru Trajkovskom, Lovri Kaliniću, Josipu Elezu i Elvisu Letaju. Od svih nabrojenih igrača nijedan osim Rakitića nije uspio postati stožerni, odnosno istaknuti igrač kluba, nijedan nije došao ni blizu statusa prevage ili nezamjenjivog pojedinca, pa zato ne bi bilo nimalo nelogično zahvaliti se svim tim pojedincima i olakšati platnu listu bez većih peripetija.

Prodaja mladih i poželjnih igrača možda će biti i ključni aspekt Hajdukova ljeta, a u tu kategoriju upadaju Bruno Durdov (17), Rokas Pukštas (20) te 21-godišnjaci Dominik Prpić, Niko Sigur i Šimun Hrgović. S obzirom na prošlo ljeto u kojem se za siću (850 tisuća eura) prodao jedino Emir Sahiti u HSV, te s obzirom na Hajdukove dugove i minus, prodaja barem dvojice od ovih pet mladih igrača čini se neophodnom. Doima se da bi potencijalna prodaja Durdova, s obzirom na dob, bila financijski najunosnija, a ni Prpić i Pukštas sigurno ne bi bili pušteni za sitniš.

Kao što ste mogli zamijetiti, i zahvaljivanje igračima koji nisu nužno potrebni i prodaja dragulja usko su vezani za rezanje troškova. Hajduk je jednostavno prisiljen gledati i taj aspekt priče u svojoj situaciji, možda čak i više od same kvalitete kadra. Navijači bijelih koji razumno gledaju situaciju onakvom kakva jest shvaćaju da klub ne može tek tako dovoditi pojačanja, shvaćaju da se prvo mora paziti da ona budu u skladu s mogućnostima, a tek se nakon toga gleda koliko je zapravo igrač dobar. Za Hajduk bi jednostavno bilo suicidalno ići u nove velike troškove.

Najveće pojačanje

Stoga Splićani ne trebaju očekivati ljeto s pregršt pojačanja ili velikih pojačanja na papiru. Uvjerljivo najveće pojačanje za Hajduk bio bi ostanak Marka Livaje. S obzirom na to kako kadar sada izgleda, najveći upitnici stoje na pozicijama centralnog (ili zadnjeg veznog), na krilima ili u obrani ako Hajduk proda Prpića, Sigura ili Hrgovića. Pojačanja za te pozicije mogla bi se pronaći u igračima poput Mitrovskog, Rebića, More, Pršira, Koskija i Valinčića, no realnije je da će si Hajduk moći priuštiti opcije poput Mamića, Šute, Radoševića, Nejašmića, Morrisona ili Maglice.

Uglavnom, hajdučki puk ne bi se trebao čuditi ako se od svih ovih navedenih imena dovede tek jedno ili dva. Kostur momčadi se u usporedbi s ovom sezonom zapravo neće previše mijenjati; od 15 igrača koji su ove sezone imali najveću minutažu u klubu moglo bi ih ostati i do 12, ovisno o spomenutim potencijalnim prodajama mladića. Kad bismo se morali igrati 'babe Vange', sastav Hajduka u idućoj bi sezoni predvidjeli ovako: Silić - Sigur, Uremović, Prpić, Diallo - Radošević, Žaper, Krovinović - Bamba, Livaja, Šego. Najviše promjena zapravo bi se trebalo dogoditi među takozvanim rotacijskim igračima.