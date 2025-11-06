Torcida najavila prosvjed na Rivi: 'Zatvorili su hrvatskog branitelja dok su misli uz Vukovar'

Torcida, skupina navijača Hajduka, objavila je priopćenje u kojem je pozvala na prosvjed u subotu na Rivi. Povod je pritvaranje hrvatskog branitelja nakon incidenta na Blatinama tijekom obilježavanja Dana srpske kulture, koje je organiziralo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta. Događaj je prekinut nakon što je u prostorije ušla skupina od pedesetak muškaraca u crnom, a policija je nakon toga krenula s privođenjem sudionika.

"Danas, kada su misli hrvatskog naroda u Vukovaru, uz tužne obitelji koje nakon 34 godine pokapaju kosti svojih najmilijih, a kojima i ovim putem izražavamo svoju najdublju sućut, želimo skrenuti pozornost na licemjerje i linč koji se proteklih dana zbiva u javnom i političkom prostoru.

Medijske manipulacije, izmišljanje napada i incidenata koji se nisu dogodili, zlonamjerno potenciranje i nametanje agendi te relativizacija pod krinkom demokracije i slobode kao i namjerno stvorena histerija samo su neki od alata kojima se želi javnost i hrvatski narod uvjeriti u narative koji odgovaraju onima koji javnim mnijenjem žele upravljati i istinu prilagoditi svojim potrebama.

Povod tome događaj je u našem gradu, a koji je za cilj imao mirno izraziti neslaganje s održavanjem manifestacija na kojima se pjeva o hrvatskim gradovima kao srpskima i promovira takozvana kultura i time predstavlja država koja je na našu Domovinu izvela agresiju, čija je vojska palila naše gradove i sela, ubijala i mučila Hrvate i u crno zavila mnoge obitelji od kojih više od 1700 njih i dan danas traga za posmrtnim ostacima svojih najmilijih.

Jedna od takvih obitelji koja kosti svog člana stradalog u Trpinji još uvijek nije pronašla je i obitelj čiji je član priveden u Splitu te mu je, kao i dvojici drugih, određen istražni zatvor od mjesec dana. Čovjek koji nije bolovao od anemije, nego je i sam bio na prvoj crti obrane Vukovara i koji je devet mjeseci proveo u zloglasnom logoru Mitrovica danas je, u Hrvatskoj za koju se borio, zatvoren jer je izrazio svoj stav i svoje mišljenje o paradi “kulture” koju je osjetio na vlastitoj koži i vidio izbliza sve užase, torture, klanja i smrti, i danas leži u zatvoru zbog izražavanja svog mišljenja na događaju na kojem ne da nitko nije ozlijeđen nego nikome nije pala dlaka s glave.

Zašto o tome nema članaka, i zašto vam više odgovara jugočetnička medijska hajka koju besramno provodite, pokušavajući domoljublje, obranu dostojanstva Domovinskog rata i digniteta svih branitelja, te svih poginulih i stradalih u ratu kojim se branilo hrvatsko tlo, svrstati pod etiketu nekih drugih režima koji veze nemaju sa stvarnošću, i pripisati ih skupini mladih koja slabo razumije ili je, po vašem pisanju, zavedena?

To nije istina, i neće postati istina ni da napišete još stotine članaka, ni da provedete još stotine anketa u kojima svi misle što i vi. Nama je, i mladima i starijima, jasno što se događa i u kojem smjeru idemo.

A stvarnost je, nažalost takva, da hrvatske branitelje zatvarate i određujete im istražne zatvore, dok oni od kojih su nas branili imaju dozvolu da u mjesecu studenom, mjesecu kada s tugom i ponosom oplakujemo svoje žrtve, šire svoju propagandu i politiku. Nismo i nećemo šutjeti na takvu nepravdu!

POZIVAMO SVE HRVATE,sve hrvatske majke, očeve, sinove i kćeri. Sve one koji osjećaju NEPRAVDU, kojima je stalo do Hrvatske da nam se PRIDRUŽE U SUBOTU 8.11. NA RIVI, u 11 sati. Ako vam je težak stijeg čestitosti, utaknite ga u zemlju gdje počivaju kosti naših branitelja. Oni će ga držati", stoji u priopćenju Torcide.