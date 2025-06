Tko su protivnici Hajduka i Varaždina? Jedan postoji samo 11 godina, drugi se jedva spasio od bankrota

Protivnici koje su za drugo pretkolo kvalifikacija izvukli hrvatski predstavnici u Konferencijskoj ligi, Hajduk i Varaždin, gotovo da ne mogu biti zanimljiviji nego što jesu. Vjerojatno vam na prvu azerbajdžanska Zira i portugalska Santa Clara ne znače puno (osim u kontekstu prošlogodišnjeg ispadanja Osijeka protiv Zire u kvalifikacijama za KL), no kad malo dublje istražimo priče tih klubova, one su u najmanju ruku fascinantne.

Hajduk, klub sa 114-godišnjom povijesti, svoju prvu ovosezonsku europsku prepreku imat će u obliku Zire, kluba koji postoji samo 11 godina. Mnogi bi na prvu pretpostavili da je riječ o ponovnom rođenju nekoga propaloga kluba iz prošlosti ili pak stapanju dvaju manjih klubova, no to nije slučaj: Zira je jednostavno posve novi klub koji je počeo postojati 28. srpnja 2014. godine. Klub iz istoimenoga gradića, koji se nalazi istočno od glavnoga grada Bakua, na samoj obali Kaspijskog jezera, te broji malo više od 11 tisuća stanovnika, imao je neviđeno brz rast.

Privatno-javni model

Ziru FC osnovao je azerbajdžanski poduzetnik Tural Alijev, uz svoju AzFar grupaciju pomoću koje je klub odmah imao sponzore kao što su Honda, Kapital Bank i Santral Elektrik. Zira je odmah, pak, od samih početaka imala hibridan, privatno-javni vlasnički model, budući da je osnivanje proizašlo iz vladine inicijative “Državni program nogometnog razvoja”, koja je trajala od 2005. do 2015. godine.

Budući da je s takvim početnim kapitalom, podrškom vlade i već postojećom nogometnom infrastrukturom u gradu (igraju na stadionu Olimpijski kompleks Zira kapaciteta 1500 mjesta), već u startu bila bolje stojeća od većine niželigaša, Zira je po osnutku stavljena u drugu azerbajdžansku ligu. U prvoj sezoni svojeg postojanja (2014./2015.) osvojila je peto mjesto, no klubovi plasirani iznad Zire nisu uspjeli ostvariti uvjete za prvoligašku licencu pa je tako Zira promovirana u najviši rang. Ogroman šok uslijedio je u toj sezoni budući da ju je Zira završila na drugome mjestu te osigurala svoje mjesto u kvalifikacijama za Europsku ligu. Međutim, Uefa Ziri nije dozvolila natjecanje u Europi zbog pravila licenciranja za Uefina natjecanja u kojem stoji da klub mora imati validnu licencu minimalno tri godine kako bi se mogao natjecati, a Zira tada nije ni postojala tri godine.

Svoj prvi europski izazov čekali su do iduće sezone, kad su u prvom pretkolu europske lige izbacili Differdange iz Luksemburga, a potom u drugom pretkolu ispali od rumunjske Astre. Ova sezona bit će im četvrta u klupskoj povijesti u kojoj su u kvalifikacijama za neko od europskih natjecanja, a dosad su u 14 europskih utakmica upisali šest pobjeda, četiri remija i četiri poraza. Od sedam različitih suparnika uspjeli su proći tri (Differdange, DAC Dunajska Streda i Osijek), a unatoč ispadanjima, imaju i pozitivne rezultate u utakmicama protiv klubova bolje rangiranih od Hajduka (154.): pobjede nad Sheriffom (88.) i Omonijom (101.) te remi s Maccabijem (60.)

Osim zadovoljavajućega kapitala, upravljačke strukture te infrastrukture za azerbajdžanske nogometne standarde, Zira je poznata kao prvi azerbajdžanski klub koji je ozbiljno integrirao nogometnu analitiku u svoj rad. Prije osam godina angažirali su skandinavsku analitičku tvrtku za detaljne analize postojećega kadra, ali i za skautiranje igrača na tržištu. U međuvremenu je takav pristup postao standardan u većini boljih azerbajdžanskih klubova, no Zira je bila prva koja je implementirala takav princip rada. Sve u svemu, nov, specifičan, ali stabilan klub, koji od svojeg ulaska u najviši rang sezonu nikad nije završio ispod petog mjesta, a i poznat je po tome da ulaže razumno te da godine završava u sigurnom plusu (primjerice, u 2024. prihodi su iznosili 5,64 milijuna eura, a rashodi 3,08 milijuna eura).

Blizu bankrota

Od 11 godina stare Zire do 104 godina stare Santa Clare, Varaždinova protivnika u drugom pretkolu. Riječ je o nevjerojatnom klubu iz mjesta Ponta Delgada, jedinom klubu s Azora koji se natječe u portugalskoj ligi i jedinom klubu s tog otočja koji je igrao u europskim natjecanjima. Podsjetimo, Azori su praktično u sredini Atlantskog oceana, udaljeni su 1450 kilometara od glavnoga grada Lisabona, a čak 3550 kilometara od Varaždina.

Od 1921. sve do 1982. godine Santa Clara je sudjelovala u lokalnim natjecanjima na otočju, a za momčad su većinom igrali ribari. No budući da je klub jako dugo imao status dominantnoga kluba u svojoj autonomnoj regiji, počele su se pojavljivati ambicije za igranje u nogometnom ligaškom sistemu Portugala. Bilo je to logistički iznimno zahtjevno s obzirom na tisuće kilometara putovanja na svako gostovanje, no 1982. godine klub je igrao u trećoj ligi. Prvi je put u prvu ligu Santa Clara došla 1999. godine, no odmah je 2000. ispala u drugi rang te je zbog logističkih prvoligaških zahtjeva i troškova gotovo došla do bankrota. Ipak, klub su spasili lokalni azorski poduzetnici koji su odlučili pomoći. Santa Clara od tada je nekoliko puta skakala iz druge u prvu ligu i obrnuto, a posljednji se put u prvi rang vratila u sezoni 2024./2025. te ju je odmah završila na sjajnom petom mjestu, odmah iza velikana Sportinga, Benfice, Porta i Brage.

Santa Clari će ovo biti treća sezona u europskim natjecanjima. Prvo je u sezoni 02./03. nastupala u Intertoto kupu, gdje je u prvoj rundi izbacila armenski Shirak (5:3) pa u drugoj ispala od čeških Teplica (2:9). Drugi europski izlet Santa Clare dogodio se u sezoni 2022./2023., kad je u pretkolima Konferencijske lige izbacila makedonski Shkupi (5:0) i slovensku Olimpiju (3:0), a onda u play-offu tijesno izgubila od srpskog Partizana (2:3).