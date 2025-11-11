Naši Portali
HELIKOPTEROM PREBAČEN U BOLNICU

Teška nesreća mladog sportaša, bore mu se za život, vatrogasci rezali Ferrarija kako bi ga izvukli

screenshot X
VL
Autor
vecernji.hr
11.11.2025.
u 14:14

Mladi i perspektivni talijanski košarkaš Matteo Bettanti (21) doživio je tešku prometnu nesreću u Vigevanu. U kritičnom je stanju nakon što se Ferrarijem zabio u zid, a vatrogasci su ga morali izvlačiti iz smrskanog automobila

Teška prometna nesreća potresla je talijanski grad Vigevano u nedjelju navečer, a u njoj je teško stradao mladi i talentirani košarkaš Matteo Bettanti. Nesreća se dogodila oko 19:30 sati u ulici Corso Genova, kada je 21-godišnji Bettanti, upravljajući snažnim Ferrarijem, iz još neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom. Automobil je pri velikoj brzini sletio s ceste i silovito udario u zid obližnje zgrade. Od siline udarca, skupocjeni sportski automobil se zarotirao i zaustavio nasred ceste, pretvoren u neprepoznatljivu, smrskanu olupinu, a prava je sreća da u tom trenutku na nogostupu nije bilo prolaznika.

Prizor na mjestu nesreće bio je šokantan, a hitne službe odmah su pojurile u pomoć. Vrata automobila bila su zaglavljena od siline udarca, zbog čega su vatrogasci morali upotrijebiti hidraulične alate kako bi razrezali lim i oslobodili dvojicu putnika zarobljenih u uništenom vozilu. Mladi košarkaš Matteo Bettanti izvučen je s ozljedama opasnim po život te je hitno, zračnim putem, helikopterom prebačen u bolnicu Niguarda u Milanu. Ondje je primljen pod "crvenom oznakom" najvišeg stupnja hitnosti te se trenutno nalazi na odjelu intenzivne njege, gdje se liječnici bore za njegov život.

Zajedno s Bettantijem u automobilu se nalazio i 52-godišnji poduzetnik Alberto Righini. I on je u nesreći zadobio teške ozljede, uključujući višestruke prijelome, te je vozilom hitne pomoći prevezen u polikliniku San Matteo u Paviji. Prema prvim informacijama, njegovo je stanje ozbiljno, ali stabilnije i nije životno ugrožen, za razliku od mladog košarkaša. Policija je na mjestu događaja provela očevid kako bi rekonstruirala točnu dinamiku nesreće i utvrdila sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Svijet talijanske košarke u šoku je pratio vijesti o stanju Mattea Bettantija, velikog talenta talijanske košarke. Karijeru je gradio u klubu Nuova Pallacanestro Vigevano 1955, a iskustvo je stjecao i u Sjedinjenim Američkim Državama na prestižnoj Montverde Academy. U sezoni 2023./2024. vratio se u Italiju i zaigrao za ELAchem Vigevano u Serie A2. Nažalost, veći dio prošle sezone propustio je zbog teške ozljede, a upravo se posljednjih tjedana pripremao za povratak na parket te je bio u pregovorima s nekoliko klubova. Ova nesreća prekinula je njegove snove o povratku.

Nakon vijesti o nesreći, njegov klub oglasio se dirljivom porukom. "Obitelj Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 navija za Mattea Bettantija. Matteo je primljen na odjel intenzivne njege u bolnici Niguarda, reagira na liječenje i pod stalnim je nadzorom liječnika. Naprijed Matteo, ne odustaj!", stoji u priopćenju kluba. Uz podršku sportske obitelji, brojni navijači, suigrači i prijatelji preplavili su društvene mreže porukama ohrabrenja i molitvama za brzi oporavak mladog sportaša.
autocesta Italija nesreća

IC
ichbinschweizer80
15:10 11.11.2025.

jadno dijete - docepao se prvog novca i umjesto da je kupio Golf GTI sa svim mogucim kontrolama on je kupio Ferrari star 30 godina.

Kupnja