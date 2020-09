Teška agonija: Kao da smo na kolodvoru! Ne pristajem na smanjenje plaće, imam dijete

Donedavni nogometaš Dinama Mario Šitum ima velike probleme kod svojeg poslodavca Kayserispora. Mario je u redove turskog kluba stigao u siječnju, a ovog ljeta dogodila mu se prava drama.

- Imam problema u klubu. Nisam bio u sastavu na posljednjoj utakmici s Alanyasporom, stišću me, žele da odem iz kluba. Prvu utakmicu prvenstva protiv Kasimpase sam igrao, jer nisu mogli registrirati sve novopridošle igrače. Igrao sam 90 minuta i pobijedili smo s 1:0, Kvržić je zabio pogodak. Igrao sam dobro, ali su onda doveli 11 novih igrača! Kao da smo na kolodvoru. Rekli su mi da je kriza zbog korone, da imam preveliku plaću. Onda su kazali da si nađem klub ili da pristanem na smanjenje plaće - otkrio je za Sportske novosti.

Šitum je prošle sezone u jednoj polusezoni odigrao više od tri četvrtine utakmica, nastupao je čak 17 puta u samo pola sezone. Time je dobio obećanje da će i u ovoj sezoni biti stožeran igrač, no to se na kraju nije dogodilo.

- Ne mogu pristati na smanjenje plaće! Pa, ja sam došao zbog te plaće, a da je smanjim, ispalo bi isto kao da sam ostao doma!? Nisam ja bio kruha gladan, ali sam otišao zbog veće plaće, tako da sam to odbio, a onda su kazali da će me pustiti besplatno. Sada gledam i tražim neku opciju koja bi mi bila zanimljiva. Međutim, rekli su mi sve dosta kasno, prije tjedan dana. Nije to ovdje europski posloženo. Imam neke opcije, ali, iskreno, ništa mi se ne dopada. Čekam još neke. Možda dolazi u obzir i neka posudba.

Međutim, taj odlazak u novu sredinu za krilnog igrača s dva nastupa za hrvatsku reprezentaciju i neće biti toliko jednostavan. Vrijeme lagano curi...

- Znate moja razmišljanja. Bitni su mi novci, ali je bitno i igrati. Imam obitelj, imam klinca, bitno mi je zaraditi novce. Ali, neću sad tu trunuti u Turskoj, ne želim biti izvan terena i kazati da me boli briga. Nisam takav, nije to rješenje. Sad bih na mnogo toga pristao, samo da negdje odem, ne želim biti u tom cirkusu. Moja prednost jest što me puštaju besplatno, ali 90 posto liga je već počelo. Igraju se europske kvalifikacije, svi su uglavnom posložili momčadi, klubovi s budžetima su sastavili kadar - objasnio je Mario Šitum.