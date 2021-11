Tenisačica optužila bivšeg potpredsjednika Kine i nestala

Situacija oko kineske tenisačice Shuai Peng sve je zamršenija, a u taj slučaj uključuje se sve više teniskog svijeta. Prije dva dana u javnosti se pojavio e-mail u kojem sama Shuai Peng opovrgava da je oteta, već navodi da se „nalazi u svojoj kući i da se odmara“.

No, mnogi su posumnjali u autentičnost tih informacija, a sve u povodu ranijih optužbi same tenisačice da ju je utjecajni član kineske Komunističke partije Zhang Gaoli prisiljavao na spolni odnos.

“Oduzeti sve turnire”

U ovaj slučaj 35-godišnje nekadašnje pobjednice Wimbledona i Roland Garrosa u parovima uključile su se brojne aktualne tenisačice i tenisači koji pozivaju na ozbiljnost situacije te da institucije što prije riješe ovaj misterij, a u sve se uključila i WTA organizacija, odnosno udruga tenisačica te se Kini prijeti kako će im biti oduzeta organizacija svih turnira na njenu tlu ako sudbina tenisačice ostane nepoznata, javila je francuska agencija AFP.

– Spremni smo zaustaviti sve poslove s Kinom makar će nam to donijelo goleme komplikacije. Ali, ovo što se događa mnogo je veće od biznisa – rekao je Steve Simon, prvi čovjek WTA. Kineski Shenzhen dobio je domaćinstvo WTA Finala (osam najboljih tenisačica i parova) od 2019. do 2028. godine, s tim da se ove godine zbog pandemije koronavirusa preselio u meksičku Guadalajaru. Dolaskom u Kinu nagradni fond ovog turnira je skočio sa sedam na 14 milijuna američkih dolara.

Ponajbolja kineska tenisačica Shuai Peng je po WTA listi dospjela na prvo mjesto parova. Na pojedinačnoj listi dospjela je do 14. mjesta, osvojila je dva pojedinačna i 22 naslova u parovima. No, kineskom režimu ni to nije bilo dovoljno da bi Pengovoj oprostio kapitalni prekršaj, a to je optužba protiv bivšeg kineskog potpredsjednika Zhanga Gaolija za napastovanje u čemu su mnogi gledali i početak pokreta #MeToo u Kini.

Ništa od toga, međutim, dapače, Pengova je potpuno nestala iz javnog života, a to je potaknulo pitanja o njezinu zdravlju i osobnoj sigurnosti. Samo, u ovom slučaju režim nije uspio u nakani da postigne nestajanje problema koji je Pengova ‘izazvala’ svojom optužbom, kao što mu to obično uspijeva. Shuai Peng ipak je svjetski uspješna i priznata sportašica elitnog sporta i maknuti je iz vida nije dovoljno.

Kineska je televizija pokušala ublažiti stvar viješću kako je tenisačica dobro i zdravo objavljujući e-mail koji je navodno napisala sama Pengova u kojem priznaje kako su optužbe za seksualno zlostavljanje pogrešne te traži od vodećih dužnosnika svjetskog tenisa da se u to prestanu petljati.

Bojkot Olimpijskih igara

No, WTA, svjetska organizacija ženskog tenisa, odgovorila je već nakon nekoliko sati, i to na vrlo nedvojbeni i izravan način sugerirajući kako je taj e-mail gruba prijevara.

– Teško mi je vjerovati da je Peng Shuai napisala taj e-mail koji smo dobili ili vjerovati to što se za nju tvrdi – rekao je Steve Simon koji je izvršni direktor te asocijacije.

Sve je to samo nastavak provale bijesa međunarodne zajednice kada se radi o optužbama koje je iznijela Peng, a koji je nastupio praktički samo nekoliko tjedana prije Zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Nastojalo se tada ishoditi čak i bojkot Igara zbog situacije s tenisačicom. Procjena je kako će se zahtjevi za bojkotom nastaviti nakon e-maila koji je cijenjen kao podvala. Optužba Shuai Peng bila je prva takva prema nekom tako visokom dužnosniku u Kini.

>> VIDEO Policija ga uhvatila zbog brzine, ostali u nevjerici kad su čuli što im govori