Tek mu je 17, a upravo je završio na popisu Njemačke za Katar

Rođen je u studenom 2004. godine. U Njemačku je iz matičnog Kameruna doselio deset godina kasnije, a ubrzo se priključio akademiji njemačkog drugoligaša St. Paulija. Golgeterske vještine pokazivao je od samih početaka pa je u ljeto 2016. stigla vijest: Youssufa Moukoko novi je igrač Borussije Dortmund.

Talentirani napadač strelovito se probijao kroz mlađe kategorije na Signal Iduna Parku, bio jedini 13-godišnjak u ekipi do 17 godina, da bi već iduće sezone stigao do U-19 momčadi iz Dortmunda. Sve zajedno, Moukoko je zabio čak 141 gol u 88 nastupa za navedene kategorije kluba.

Već u siječnju 2020., počeo je pod trenerom Lucienom Favreom trenirati sa seniorima. Službeni debi upisuje dan nakon 16. rođendana protiv berlinske Herthe, kada je ušao s klupe i na terenu zamijenio Erlinga Haalanda. Prema Transfermarktu, za prvu je ekipu dosad u 53 nastupa stigao do devet golova i sedam asistencija.

Zanimljivo, ugovor mu ističe na ljeto, a mnogi su klubovi zainteresirani za njegove usluge, poput Barcelone i Liverpoola.

Moukoko je još kao klinac odlučio da će nositi dres njemačke reprezentacije. Nakon mlađih uzrasta, za U-21 Elfa prvi je nastup upisao prošle godine, a danas na kontu nakon pet utakmica ima velikih šest golova. No, da će se danas naći na proširenom popisu za Svjetsko prvenstvo u Kataru, malo je tko očekivao.

Naime, njemački izbornik Hansi Flick uvrstio ga je među 55 igrača koliko izbornici mogu odabrati prije no što će biti dužni 'prepoloviti' broj imena i objaviti konačan popis od 26 imena.

Moukoko dosad nije nastupio za seniorsku reprezentaciju i riječ je o prvom takvom pozivu kojeg je dobio. Očito je impresionirao ulaskom u novu sezonu, u kojoj je u deset nastupa Bundeslige zabio četiri gola i dodao tri asistencije.

Hansi Flick named an extended provisional squad from which he will pick his 26-man squad for the World Cup (announcement on November 10). @BILD reveals the list which was kept secret by the DFB until now pic.twitter.com/UpAjrP6jOW