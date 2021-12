Tata Đoković o teškim vremenima: Nikad im neću oprostiti bombardiranje Srbije

Srđan Đoković, otac najboljeg tenisača na svijetu, često izaziva pažnju kontroverznim izjavama, a tako je bilo i tijekom gostovanja na K1 televiziji. Dotaknuo se pritom i bombardiranja od strane NATO saveza.

Sjetio se tih trenutaka jer je upitan o najtežem razdoblju u Novakovu životu.

- Teniski je rastao u vrijeme bombardiranja i plaće od dvije do tri marke. Nikad im neću oprostiti bombardiranje Srbije. Novak je imao 12 godina, a ogromna bomba je pala u Rakovici i sva su stakla popucala u našem stanu. Popadali smo s kreveta, pobjegli u hodnik i kukali "Bože spasi nas, ne daj nas." To su traume koje ostaju za cijeli život - izjavio je Đoković bez da se referirao na Slobodana Miloševića, čija politika je dovela do te i mnogih drugih tragedija.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 03.12.2021., Arena Madrid, Madrid, Spanjolska - Davis kup, polufinale, Hrvatska - Srbija. Novak Djokovic u drugom mecu igra protiv Marina Cilica. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Što se vedrijih tema tiče, to su one u budućnosti potencijalno najuspješnijeg tenisača svih vremena.

- Uvjeren sam da će osvojiti još najmanje dva Wimbledona i još nekoliko drugih Grand Slamova. Ne trebaš biti stručnjak za to jer Novak će igrati još dvije ili tri godine, a to će biti dovoljno - smatra tata Đoković.

U ovom trenutku je Novak na 20 Grand Slam titula, baš kao njegovi konkurenti Roger Federer i Rafael Nadal. No, Švicarac ima 40 godina i teško da više može parirati najboljima dok je Španjolac prečesto ozlijeđen da bi uspio ravnopravno voditi bitku sa Srbinom.