Ovaj je nogometaš u Kataru nastupio sa zastavom Rusije, objasnio je zbog čega

Dok je Rusiji zbog rata u Ukrajini zabranjen nastup na većini sportskih natjecanja, pa tako i Svjetskom nogometnom prvenstvu, jedan je nogometaš pronašao način kako da slavi Rusiju u Kataru.

Čovjek se zove Gael Ondoua, ima 27 godina i igra za Kamerun. No, za sebe kaže da je Rus. U utakmici sa Švicarskom nastupio je u kopačkama na kojima su bile zastave Rusije i Kameruna.

Cameroon midfielder Gaël Ondoua had the Russian flag on his boots against Switzerland during the WC match 🤮. FIFA should suspend Ondoua or fine the Cameroonian FA asap. pic.twitter.com/EiLtVyNIPi