Milan i Luka Modrić doživjeli teški debakl! U velikoj su krizi

Udinese je s uvjerljivih 3-0 slavio protiv Milana gostujući na San Siru u 32. kolu talijanske Serie A, čime je momčad Luke Modrića pretrpjela treći poraz u posljednje četiri ligaške utakmice.

Gosti iz Udina poveli su autogolom Bartesaghija u 27. minuti. Jurgen Ekkelenkamp je u 37. minuti udvostručio prednost Udinesea, a konačnih 3-0 postavio je Arthur Atta u 71. minuti.

Luka Modrić je igrao do 72. minute.

Vodeći Inter ima 72 boda, sedam više od Napolija, a devet više od Milana. Udinese je s 43 boda došao na deseto mjesto.

Serie A - 32. kolo

Cagliari - Cremonese 1-0 (Esposito 63)

Torino - Verona 2-1 (Simeone 6, Casadei 50 / Bowie 38)

Milan - Udinese 0-3 (Bartesaghi 27-ag, Ekkelenkamp 37, Atta 71)

Atalanta - Juventus (20.45)