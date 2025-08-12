Talijan (29) preminuo na Svjetskim igrama od trčanja po velikoj vrućini, u bolnici ga nisu spasili

Talijanski natjecatelj u orijentacijskom trčanju, 29-godišnji Mattia Debertolis umro je u utorak od posljedica napora tijekom nastupa na Svjetskim igrama u kineskom Chengduu prije četiri dana.

Natjecanje u orijentacijskom trčanju održano je 8. kolovoza 50-ak kilometara od Chengdua po velikoj vrućini i vlažnosti što je kao posljedicu imalo odustajanje 11 natjecatelja među kojima je bio i Debertolis. Nesretni je Talijan prevezen u bolnicu no usprkos stručnoj njezi u jednoj od vodećih kineskih zdravstvenih ustanova nakon četiri je dana podlegao ozljedama.

Uzrok smrti nije naveden. Debertolis je na međunarodnim natjecanjima u orijentacijskom trčanju nastupao od 2014. godine te je kao član talijanske ekipe sudjelovao na više svjetskih prvenstvava i svjetskih kupova.