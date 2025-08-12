Talijan (29) preminuo na Svjetskim igrama od trčanja po velikoj vrućini, u bolnici ga nisu spasili

Talijanski natjecatelj u orijentacijskom trčanju, 29-godišnji Mattia Debertolis umro je u utorak od posljedica napora tijekom nastupa na Svjetskim igrama u kineskom Chengduu prije četiri dana.
Natjecanje u orijentacijskom trčanju održano je 8. kolovoza 50-ak kilometara od Chengdua po velikoj vrućini i vlažnosti što je kao posljedicu imalo odustajanje 11 natjecatelja među kojima je bio i Debertolis. Nesretni je Talijan prevezen u bolnicu no usprkos stručnoj njezi u jednoj od vodećih kineskih zdravstvenih ustanova nakon četiri je dana podlegao ozljedama.
Uzrok smrti nije naveden. Debertolis je na međunarodnim natjecanjima u orijentacijskom trčanju nastupao od 2014. godine te je kao član talijanske ekipe sudjelovao na više svjetskih prvenstvava i svjetskih kupova.
La Fiso (Federazione italiana sport orientamento) piange Mattia Debertolis: l’atleta è morto nell’ospedale di Chengdu, in Cina, in cui era stato ricoverato dopo aver avuto un malore nella prova di Middle ai World Games, disputata in condizioni di caldo estremo. pic.twitter.com/Y5GHRop8TM
