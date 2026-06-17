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SVE JE IZRAČUNAO

Novinar VL-a otkriva zašto vam prosječna hrvatska plaća od 1600 eura ne bi trajala ni dan u SAD-u

Alexandria
Foto: Igor Krajl/Pixsell
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VL
Autor
Vecernji.hr
17.06.2026.
u 09:03

– Hrvatska plaća ne bi trajala ni dan zato što moraš platiti stan, a on stoji više nego naša prosječna plaća – rekao je Džindo

Novinar Večernjeg lista Edi Džindo nalazi se se u američkoj Alexandriji gdje su smješteni hrvatski nogometaši tijekom nastupa na Svjetskom prvenstvu. Pitali smo ga i o cijenama u SAD-u

Prosječna plaća u Hrvatskoj je oko 1620 eura. Koliko bi s tom plaćom izdržao u Alexandriji?

– Hrvatska plaća ne bi trajala ni dan zato što moraš platiti stan, a on stoji više nego prosječna naša plaća – rekao je Džindo pa objasnio:

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Alexandria
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– Najjeftiniji stanovi u ovom gradu kreću se oko 1700 eura, dok je prosječna cijena znatno viša i iznosi približno 2500 eura. Trosobni stan će vas u prosjeku stajati oko 3500 eura mjesečno. Međutim, kada plaće i cijene dovedemo u kontekst, životni uvjeti u Alexandriji ipak su nešto prikladniji, iako to na prvu zvuči prilično čudno. Kada uzmete u obzir plaće, odmah vam sve postaje prihvatljivije.

Inače, prosječna mjesečna neto plaća u Alexandriji, nakon što se odbiju svi porezi, iznosi oko 5200 eura, što je i tri do četiri puta više nego u Hrvatskoj. Stoga nas nije ni najmanje iznenadilo da su cijene veće. Ipak, treba uzeti u obzir da u Alexandriji žive imućni ljudi s kvalitetnim poslovima i visokim standardom, od diplomata pa sve do, primjerice, pravnika. Cijene smo pritom iz dolara konvertirali u eure kako bismo omogućili što jednostavniju usporedbu.

Ludnica navijača Hrvatske u Dallasu
Ključne riječi
SP 2026. Alexandria

Komentara 11

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CO
CommonSense
09:31 17.06.2026.

Edi našao temu. Jel obradio temu iskazivanja cijena u trgovini i koja je cijena kad se obračuna porez? Jel obradio temu kolika je neto plaća kad se plati mirovinsko i zdravstveno? Nekaj kaj vu Hrvatskoj se automatski radi. Ali još jedan članak lova na klikove

ZA
Zagi3891
09:38 17.06.2026.

Kakav glup članak.Da plaćam stan u Americi imao bih i američku plaću,jel tako?

HI
Hrvat iz Prigorja
10:02 17.06.2026.

Dajte meni američku plaću, potrošio bih je za sat vremena😏

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