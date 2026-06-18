Kako su igrali vatreni? Modrić i Gvardiol među najlošijima na terenu, jasno je tko bio naš najbolji igrač

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu. U susretu 1. kola skupine L, odigranom u Dallasu pred 70.389 gledatelja, Engleska je slavila sa 4:2 (2:2).

Englezi su poveli u 12. minuti pogotkom Harryja Kanea iz kaznenog udarca. Hrvatska je izjednačila u 36. minuti preko Martina Baturine, no Kane je svojim drugim golom na utakmici u 42. minuti ponovno doveo Englesku u prednost. Za novo izjednačenje pobrinuo se Petar Musa, koji je u petoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena pogodio za 2:2.

Početak drugog dijela pripao je Englezima. Jude Bellingham zabio je već u 47. minuti za 3:2, a konačnih 4:2 postavio je Marcus Rashford pogotkom u 85. minuti.

Evo kako smo ocijenili nastup vatrenih (ocjene idu od 1 do 10). Najbolju ocjenu dobio je Livaković (8), dok su Gvardiol, Modrić i Stanišić zaradili petice.

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Ocjene vatrenih:

Livaković 8

Šutalo 6

Vušković 7

Marco Pašalić 6 (od 66.)

Gvardiol 5

Stanišić 5

Modrić 5

Kovačić 6 (od 58.)

Petar Sučić 6.5

Perišić 6

Mario Pašalić 6

Kramarić - (od 79.)

Baturina 7

Vlašić - (od 79.)

Musa 7

Matanović - (od 66.)