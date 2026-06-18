Kako su igrali vatreni? Modrić i Gvardiol među najlošijima na terenu, jasno je tko bio naš najbolji igrač

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu. U susretu 1. kola skupine L, odigranom u Dallasu pred 70.389 gledatelja, Engleska je slavila sa 4:2 (2:2).
Englezi su poveli u 12. minuti pogotkom Harryja Kanea iz kaznenog udarca. Hrvatska je izjednačila u 36. minuti preko Martina Baturine, no Kane je svojim drugim golom na utakmici u 42. minuti ponovno doveo Englesku u prednost. Za novo izjednačenje pobrinuo se Petar Musa, koji je u petoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena pogodio za 2:2.
Početak drugog dijela pripao je Englezima. Jude Bellingham zabio je već u 47. minuti za 3:2, a konačnih 4:2 postavio je Marcus Rashford pogotkom u 85. minuti.
Evo kako smo ocijenili nastup vatrenih (ocjene idu od 1 do 10). Najbolju ocjenu dobio je Livaković (8), dok su Gvardiol, Modrić i Stanišić zaradili petice.VELIKA FOTOGALERIJA Nervoza, nada i na kraju tuga: Pogledajte lica hrvatskih navijača koji su proživjeli dramu u Dallasu
Ocjene vatrenih:
Livaković 8
Šutalo 6
Vušković 7
Marco Pašalić 6 (od 66.)
Gvardiol 5
Stanišić 5
Modrić 5
Kovačić 6 (od 58.)
Petar Sučić 6.5
Perišić 6
Mario Pašalić 6
Kramarić - (od 79.)
Baturina 7
Vlašić - (od 79.)
Musa 7
Matanović - (od 66.)Slavlje nakon gola za 1:1
Ovo je poraz koji je načinio Dalić svojim besmislenim stilom igre koje je postavio. Igrati sa samo tri obrambena igrača protiv Engleske je ludost! Sredina terena je imala previše obrambenih zadaća i dok su mogli trčati to je nekako išlo, ali u drugo poluvrijeme nikako nije više išlo. Sa druge strane, Dalić mijenja nogometaše i nikako da doda jednog više napadača, želi izjednačiti sa samo jednim špic igračem i sve drugo neke polu špice! Jednostavno odvratno loša postavke sustava igre bila je posve promašena.