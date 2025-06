'Taj povratak u Dinamo volio bi izbrisati iz života. Scenu ću pamtiti dok sam živ...'

Nekadašnji nogometaš Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije, Sammir, gostovao je u novom izdanju Podcast Inkubatora. Priznao je da bi njegov drugi dolazak u Dinamo volio izbrisati iz života, nazivajući ga pogreškom.

- Izbrisao bih što sam drugi put došao u Dinamo. Prvi sam put bio sretan i ponosan na to što sam ostvario, ali drugi je put bilo za zaborav. Nažalost, tako je. - To se nije dogodilo samo meni, i veći igrači od mene slično su prolazili. Igor Bišćan, naprimjer. Cristiano Ronaldo kad se vratio u Manchester... Mislim da se nikad ne treba vraćati. To sam naučio i zapamtit ću do kraja života - rekao je Sammir.

U prvom dijelu karijere kojeg je proveo u Dinamu na Maksimiru je bio osam godina, od 2006. do 2014. a u svim je tim sezonama osvajao naslove prvaka HNL-a. Skupio je i sedam nastupa za hrvatsku reprezentaciju, a bio je i na Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu. U 269 utakmica zabio je 61 gol i imao 59 asistencija.

Nakon Španjolske i Kine te kratkotrajnog povratka u domovinu opet je stigao je Dinamo 2017. godine. Karijeru je 2021. završio u zagrebačkoj Lokomotivi.