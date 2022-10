Svoj zadnji gol u dresu Hajduka zabio je na Šubićevcu

Brojna djeca Hajduka proigraju tek nakon što napuste splitski klub. Jedan od njih je i Tonio Teklić, ponajbolji pojedinac Varaždina, hit-momčadi HNL-a koja je od dolaska iz drugog ligaškog ranga iznenadila igrom i kvalitetom pa se trenutno nalazi na petom mjestu ljestvice.

Rođeni Splićanin istaknuo se poput podcijenjenih suigrača, priče o borbi za ostanak sada su dio prošlosti i Varaždinci žele nastaviti s odličnim nastupima koje nam pružaju već nekoliko mjeseci. Tekla na kontu ima četiri gola i među strijelcima je glavni.

Prvo mjesto na listi golgetera dijeli s napadačem Franom Brodićem, ali 23-godišnjaku atraktivnije stiže do pogodaka jer na terenu nema ulogu najisturenijeg.

Uz fantastične pogotke - pribrojat ćemo i torpedo protiv Osijeka koji je upisan kao autogol Ivušića - iste namješta. Zasad ima dvije asistencije, dovoljne za drugo mjesto na listi najboljih asistenata. Prvi je Ivan Posavec koji je namjestio tri pogotka.

Veliki hajdukovac, koji to ne skriva, objavio je na Instagramu story u kojem se navodi kako na zimu mora ponovno biti u dresu splitske momčadi.

- On je svjestan da je igrač Varaždina, da ga ljudi tu vole, da mora to malo korigirati. To se treba u profesionalizmu malo manje... Govorim mu da mu mora fokus biti na nogometu pa ćemo vidjeti što će biti dalje. Nadam se da će napraviti veliki iskorak - rekao je na navedenu temu trener Varaždinaca Mario Kovačević.

A posljednji iskorak kao igrač Hajduka napravio je u siječnju prošle godine. Teklić je na gostovanju protiv Šibenika zabio jedini pogodak utakmice i Splićanima donio sva tri boda. Jedan od dva u dresu seniorske momčadi Hajduka.

Može li isto ponoviti u plavom dresu, vidjet ćemo navečer. U svom trenutnom klubu već je na osam zgoditaka. Susret između Šibenčana i Varaždina počinje u 18 sati.

