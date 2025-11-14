Svjetski prvak zaradit će dvostruko više nego u Kataru!

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju samo formalnosti dijele od novog, sedmog plasmana na Svjetsko prvenstvo. Hrvatski nogometni savez već se polagano priprema za turnir koji će se od 11. lipnja do 19. srpnja iduće godine održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, što dokazuju i započeti dogovori za prijateljske utakmice protiv Brazila i Kolumbije za ožujak 2026.



Ovo, sveukupno 23. izdanje Svjetskog prvenstva po mnogočemu će biti posebno i drukčije. Naravno, najveća razlika između ovog i prethodnih prvenstava je promjena formata, to jest proširenje s 32 na 48 sudionika. Time se drastično povećava broj utakmica, sa 64 na 104, a trajanje turnira bit će 39 dana, za razliku od 32 dana koliko su trajala dva najrecentnija svjetska prvenstva, u Rusiji 2018. te u Kataru 2022. godine. Isto tako, ovo je prvi put u povijesti da će Mundijal imati tri države u službi domaćina. Dosad se samo jednom dogodilo da SP ima dvije zemlje u službi domaćina, bilo je to na SP-u 2002. godine kada su domaćini bili Japan i Južna Koreja. Međutim, to je tek početak velikih promjena koje nas čekaju iduće godine u Sjevernoj Americi.