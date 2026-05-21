Sunset Sports Festival

Block Party seli na Keglić: poznat novi datum zagrijavanja za Sunset Sports Festival

Marko Lopac
VL
Autor
Promo
21.05.2026.
u 08:16

Zagreb, 19. svibnja 2026. – Nakon promjene zbog najavljenih vremenskih uvjeta, Block Party powered by OTP banka dobio je novi datum i lokaciju. Umjesto na Mažurancu, cjelodnevno druženje održat će se u subotu, 23. svibnja, na Kegliću u Zagrebu. Od 12 do 22 sata posjetitelje očekuje open-air program koji spaja sport, glazbu, druženje i festivalsku atmosferu kao uvod u jubilarno peto izdanje Sunset Sports Festivala.

Program Block Partyja ostaje isti: posjetitelji će uživati u 3 x 3 nogometnom turniru i freestyle nogometno showu, DJ nastupima tijekom cijelog dana te fitness aktivaciji na otvorenom u suradnji s The Fitness timom. Na terenu će zaigrati i poznata imena iz svijeta sporta i medija – Amar Bukvić, Edin Mehmedović, Mateo Elez i Fran Lauš

Najmlađe posjetitelje očekuje OTP nogometna školica koju vodi Petra Mandić, doktorica kineziologije i nogometna trenerica. Kroz zabavne sportske aktivnosti, nogometne poligone i interaktivne izazove djeca će imati priliku napraviti svoje prve nogometne korake, razvijati motoričke vještine i upoznati sport kroz igru i timski duh. Program je osmišljen kao aktivno i poticajno iskustvo za djecu i roditelje, a sve sudionike očekuju i posebne medalje za njihov sportski dan na Block Partyju.

Tijekom cijelog dana posjetiteljima će biti dostupna i open-air chill zona s ponudom hrane i pića, osmišljena kao prostor za druženje, predah i uživanje u zagrijavanju za Sunset Sports Festival.

Na Block Partyju gol.hr u suradnji s chefom Markom Palfijem predstavlja Vatroslav’s Finest Burgers, food truck koncept inspiriran nogometnom atmosferom i navijačkom energijom. Posjetitelje očekuju burgeri, deserti i nagradne aktivacije tijekom dana za najsretnije navijače.

Block Party u Zagrebu ujedno je i uvod je u peto izdanje Sunset Sports Festivala, koje će se od 4. do 6. lipnja održati u Zadru. Festival i ove godine okuplja istaknuta imena iz svijeta sporta, medija i biznisa poput Judit Polgár, Calluma Williamsa, Eve Murati, Ibrahima Erkana, Anite Jones i Dagura Sigurðssona.

Više informacija o programu i svim novostima dostupno je putem službene web stranice i društvenih mreža:

