Pogledajte kakvu je jurilicu Cristiano Ronaldo kupio za 10 milijuna eura

I dok je svijet suočen pandemijom koronavirusa jedan od najboljih nogometaša Cristiano Ronaldo je otišao u šoping.

Naime, poznato je kako portugalska zvijezda obožava automobile i svako malo svoju garažu popuni novim metalnim ljubimcem.

Juventusov napadač odrekao se tri milijuna eura i tako zajedno sa suigračima pomogao osigurati primanja za klupske djelatnike.

Pristao je i na smanjenje plaće do lipnja. No za njega nema krize.

Naime, odlučio je svoj vozni park proširiti za još jedan automobil koji je platio - 10 milijuna eura.

