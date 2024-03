Sve je u njihovim rukama: Evo kako hrvatski rukometaši već danas mogu osigurati Olimpijske igre

Rukometaši Hrvatske danas u 14.30 sati, u ZAG Areni u Hannoveru, igraju protiv domaćina Njemačke, u drugom kolu kvalifikacijskog turnira za odlazak na Olimpijske igre u Pariz. Obje reprezentacije imaju po jednu pobjedu. Hrvatska je bila bolja od Austrije (35:29), a Njemačka od Alžira (41:29). Za naše rukometaša plasman na igre može se dogoditi danas ako ne izgubimo od Njemačke. Dakle, dovoljan nam je bod ili pobjeda pa da širom otvorimo vrata Pariza. Odgovara nam i poraz do četiri pogotka razlike jer onda u bilo kakvom krugu ne možemo ispasti.

Nadmudrivanje Islanđanina

Bit će to trenersko nadmudrivanje dvaju Islanđanina – Sigurðssona na klupi Hrvatske te Gíslasona na klupi Njemačke. Zanimljivo je da je Sigurðsson bio izbornik Njemačke i s njima osvojio europsko zlato i olimpijsku broncu. Uspješniji izbornik od njega samo je Heiner Brand koji je s Njemačkom osvojio europsko i svjetsko zlato te olimpijsko i svjetsko srebro. Možda bi popularni brk njemačkog rukometa osvojio i još pokoje zlato da mu se na putu, u finalima 2003. i 2004., nije našla Hrvatska i Lino Červar.

– Dagur nam je donio sigurnost i mir koje možda nismo imali u posljednje vrijeme. I kada smo protiv Austrije gubili minus četiri, nije bilo panike. Nije bilo panike ni kada smo poluvrijeme završili u egalu, uz našu lošu igru. Izbornik je u svlačionici, na poluvremenu, rekao da zaboravimo što se događalo prvih pola sata i da čekamo svojih pet minuta. I dočekali smo tih pet minuta kada je Kuzmanović obranio sedmerac, te još dva zicera i kada smo prvi put otišli na plus tri. Za razliku od Europskog prvenstva kada smo s Austrijom odigrali 28:28, nismo im dozvolili da nas u završnici stignu – rekao je Zvonimir Srna, sa šest pogodaka drugi najbolji strijelac naše reprezentacije.

Danas Njemačka. Opet na njihovu parketu, kao u Kölnu prije nekoliko mjeseci?

– Neka se ponovi scenarij iz Kölna kada smo ih uvjerljivo pobijedili. Mislim da je sada puno veći pritisak na njima. Oni su ti koji moraju pobijediti jer znaju da ih u zadnjem kolu čeka neugodna Austrija. Mi smo sada potpuno rasterećeni, opušteni i uvjeren sam da ćemo danas igrati još bolje nego protiv Austrije – istaknuo je Srna.

Jedan od junaka te zadnje pobjede nad Njemačkom bio je Dominik Kuzmanović koji je na toj utakmici imao 22 obrane.

– Teško je ponoviti taj učinak, ali mogu samo obećati da ću dati sve od sebe da imam što više obrana. Opet, tu je i moj kolega Mandić koji je bio sjajan protiv Austrije. Za sada se sjajno nadopunjavamo, kao u danima kada smo bili tandem u juniorskoj reprezentaciji. Kada bismo svaki put po utakmici imali 15 obrana i više, to je sasvim dovoljno za pobjedu – istaknuo je Kuzmanović.

Što se tiče rostera u odnosu na zadnju utakmicu s Njemačkom, u sastavu danas neće biti Kušana, Maraša i Lučina, a novi su Gojun, Srna i Martinović. Posljednja dvojica su zbog ozljeda propustila taj susret. Zanimljivo je da su u njemačkom rosteru samo trojica igrača iz trenutačno prve četiri ekipe Bundeslige, Magdeburga, Füchsea, Flensburga i Kiela. To su Mertens, Dahmke i Golla. Od naših igrača u Njemačkoj trenutačno igraju Duvnjak (Kiel), Martinović (Melsungen) i Mamić (Leipzig). Ali zato jako dobro njemačke prilike znaju izbornik i pomoćni trener. naime, Sigurðsson je dugo bio trener u Njemačkoj, a Denis Špoljarić je čak sedam godina, od 2010. do 2017. bio je član berlinskog Füchsea koji je vodio Dagur Sigurðsson. U Berlinu je zbog ozljede i završio karijeru.

– Osjećaj nakon prespavane noći je sjajan. Ali, trebamo odigrati još dvije utakmice, tako da je koncentracija na najvišem nivou – rekao je Dagur Sigurðsson.

Oduševili ste hrvatsku javnost stavivši ruku na srce kada je zasvirala naša himna?

– Zašto ne. Želim biti dio reprezentacije, dio vaše kulture. Čak sam naučio nekoliko riječi hrvatske himne i zapjevao sam, a do kraja kvalifikacija naučit ću cijeli tekst – istaknuo je.

Hoće li danas zaigrati Duvnjak?

– Vjerujem da hoće. Nisam ga htio uvoditi u igru nakon samo jednog zajedničkog treninga. Duvnjak je klasa, kapetan i njegova pomoć bit će nam danas potrebna – zaključio je Sigurðsson.

Počela prodaja za SP

Dok se hrvatska muška seniorska reprezentacija u Hannoveru bori za Olimpijske igre u Parizu, u uredima Hrvatskog rukometnog saveza iznimno je uzbudljivo i prometno. Svi zajedno naime, odbrojavali smo posljednje dane i sate do početka prodaje ulaznica za najveći sportski događaj u Hrvatskoj 2025. godine. Riječ je dakako, o Svjetskom rukometnom prvenstvu koje naša zemlja organizira zajedno s Danskom i Norveškom. Prodaja je počela jučer točno u podne. Prvih sto kupaca bit će posebno nagrađeno. Detaljnije o tim nagradama, a riječ je o dresovima reprezentacije, loptama, majicama Svjetskog prvenstva, maskotama, više će biti početkom sljedećeg tjedna. Sada je važno znati da se u prvoj fazi prodaju ulaznice za utakmice prvog kruga i tzv. glavnu fazu, za susrete hrvatske reprezentacije koja će biti u Skupini H. Kupac u jednoj kupovini može kupiti maksimalno četiri ulaznice. I one vrijede za obje utakmice toga dana. Cijene ulaznica kreću se od 25 do 70 eura za prvi krug, odnosno od 40 do 90 eura za drugi krug. Za sada je riječ o online prodaji karata. Poslije će se, ako nešto ostane slobodno, prodaja nastaviti na blagajnama dvorana. Podsjećamo, Svjetsko prvenstvo kojem je Hrvatska domaćin zajedno s Danskom i Norveškom od 14. siječnja do 2. veljače 2025. godine igrat će se u Zagrebu, Varaždinu i Poreču. Hrvatska će utakmice igrati u Areni u Zagrebu.