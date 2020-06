Supruga svakodnevno podbada poznatog trenera i spominje mu - Tudora!

Natjecanje u Prvoj HNL nastavlja se u petak 5. lipnja u Poljudu utakmicom Hajduk - Inter. Bit će to dvoboj 27. kola i prvi susret u hrvatskoj ligi na stanke od tri mjeseca izazvane pandemijom koronavirusa.

- Igrači se vesele, treniramo već skoro dva mjeseca. Mislim da su igrači u dobrom stanju, da su motivirani, da su željni. I ovih pet izmjena koje će biti moguće napraviti daju priliku svima - rekao je Hajdukov trener Igor Tudor, koji je najavio pohod na drugo mjesto na ljestvici:

- Radim na dobivanju pobjedničkog mentaliteta, sa željom da se na treningu bude bolji. To je ono što želimo. Ne samo u momčadi, nego u svim generacijama. Nedostaje nam onoga što smo vidjeli u dokumentarcu 'The Last Dance'.

A Interu je želja ostati u Prvoj ligi. Momčad iz Zaprešića je tijekom pandemije preuzeo Tomislav Ivić.

- Idemo pokazati da znamo, hoćemo i možemo. Respektiramo Hajduk kao klub i kao momčad, ali mi sigurno tamo ne idemo da bismo se kupali na Bačvicama, nego idemo odigrati jednu hrabru utakmicu - istaknuo je Tomislav Ivković za RTL.

Na početku sezone Hajduk je kod kuće pobijedio Inter s 3:1, a onda su u Zaprešiću igrali 1:1. Ivković nikad u karijeri nije pobijedio Tudora.

- Ovih mi dana supruga od ranog jutra govori da mogu pričati, ali pazi jer ti Tudor dolazi, njega nisi dobio. Logično, Hajduk je Hajduk - podvukao je Tomislav Ivković.