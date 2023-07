Stručnjak za transfere lansirao senzaciju: Ivan Perišić je na pragu povratka u Hajduk!

Dobro upućeni talijanski novinar i transfer guru, Gianluca di Marzio, napisao je na Twitteru da je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (34) na korak do povratka u splitski Hajduk! Naime, hrvatski reprezentativac će uskoro raskinuti ugovor s Tottenhamom i potpisati za Hajduk prema riječima talijanskog insajdera.

Di Marzio tvrdi da će se posao riješiti vrlo brzo i tako bi Perišić mogao ispuniti želju svim navijačima koji dugo vremena zazivaju njegov povratak u Split.Turski mediji su pisali kako Ivan koketira s tamošnjim velikanom Fenerbahceom, a Britanci javljaju kako novi menadžer Postecoglu na njega više ne računa.

Naime, Perišić u Spursima zarađuje 180 tisuća funti tjedno što je postalo preveliko opterećenje za klupsku blagajnu jer ga više ne vide kao stožernog prvotimca.

Perišić je na proslavi brončane medalje iz Katara prošle godine na splitskoj Rivi najavio povratak u Hajduk.

- Po titulu s našim najdražim Hajdukom ćemo ići, rekao sam ubrzo, neću reći i koje godine. Nećete još dugo čekati moj povratak - poručio je vatreni.

