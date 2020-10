Stravična scena na talijanskom travnjaku: Navijači pripremili križeve...

Platit ćete sve, skupo ćete platiti, napisali su na transparent pa ga objesili na ogradu ispod tribina navijači talijanskog nogometnog kluba Livorna zbog lošeg stanja u nekadašnjem prvoligašu, a poruka je bila upućena čelnicima tog kluba.

No ne bi to ništa bilo čudno da uz to nisu postavili, malo je reći, morbidnu scenografiju, a pomalo i zastrašujuću.

Naime, na travnjaku sada trećeligađa Livorna pojavila su se tri križa s imenima čelnika kluba, a uz njih odjsečena svinjska glava.

A very macabre scene at Livorno.



A severed pig's head found on the pitch in front of three crosses with names of club directors and banner in the background which reads: "You will pay for everything. You will pay dearly." pic.twitter.com/I94RuDeOHO