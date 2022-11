Strahonja: 'Sve što je on danas odsudio uopće ne bih spomenuo'

Argentina je s 2:0 pobijedila reprezentaciju Poljske, a obje su u konačnici izborile osminu finala Svjetskog prvenstva. Susret je uz golove obilježila i jedna sporna situacija. Argentinci su u 39. minuti dobili kazneni udarac. Naime, pitanje je bilo je li vratar Wojciech Szczesny, koji mu je obranio, napravio prekršaj za najstrožu kaznu. Naime, zahvatio je Messija nakon što je Argentinac već propustio iskoristiti priliku pred njegovim golom. Sudac je gledao VAR i dodijelio penal.

Sudački ekspert Marijo Strahonja rekao je u emisiji Qatara kako se apsolutno ne radi o penalu. Razočaran je bio i glavnim sucem i sucem u VAR sobi.

- Srećom, danas Poljska nije bila oštećena u smislu eliminacije, s obzirom na pogrešku Dannyja Makkelieja. Sve što je on danas odsudio uopće ne bih spomenuo, jer ova odluka koju je on danas donio mi apsolutno nije prihvatljiva. Ne mogu reći da mi nije jasno zašto je to išao dosuđivati, ali tu nema nijednog elementa za kazneni udarac - rekao je pa dodao:

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Poland v Argentina - Stadium 974, Doha, Qatar - November 30, 2022 Poland's Wojciech Szczesny celebrates with teammates after saving a penalty from Argentina's Lionel Messi REUTERS/Jennifer Lorenzini Photo: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

- Sigurno da ta produžena ruka vratara, njegovi prsti na licu Messija nema intenzitet ni namjeru. Ovo je toliko niska ljestvica liniji intervencije za VAR provjeru. Mi bi na temelju ovoga morali zvati za svaku situaciju. I jedan i drugi (VAR, op. a.) sudac će snositi posljedice. Bilo bi nepravedno prema drugim sucima koji su puno bolje odsudili ovu fazu natjecanja. Uglavnom, kazneni udarac apsolutno ne.

Ranije se složio Tomislav Ivković, a sada i Carević, preostali gosti u studiju.

- Sramota mi je za nogomet da se ovakvi penali sude - dodao je Mario Carević.

