Strahonja: Penala za Hajduk nije bilo, ali ne znam tko je Joviću rekao da to gleda

U derbiju 29. kola Prve HNL Osijek i Hajduk su pred 8.500 gledatelja na stadionu Gradski vrt odigrali bez golova, a ovim rezultatom najviše mogu biti zadovoljni u Dinamu nakon što su povećali bodovnu prednost pred najvećim konkurentima. Bila je to zanimljiva utakmica, posebno prvo poluvrijeme, u kojoj smo vidjeli sve, osim golova. Osijek je bio bolji, domaćin je imao i jedanaesterac, no mreže su večeras u Gradskom vrtu mirovale.

Počelo je sjajnom prilikom Osijeka u trećoj minuti. Idealno je centrirao Čerbenko s lijevog krila, loptu je na drugoj vratnici dočekao Mierez, odmah je pucao, no Kalinić je bio spreman. Pet minuta kasnije zaprijetio je Kleinheislera s ruba kaznenog prostora, no Kalinić je odbio loptu u korner.

Samo minutu kasnije uslijedila je još jedna dobra prilika za Osijek. Lovrić je ubacio iz kornera, a Kleinheisler pucao glavom sa 7-8 metara. No, nije bio precizan. Prvo uzbuđenje pred domaćim vratima vidjeli smo u 18. minuti, Krovinović je pao u duelu sa Žaperom, a sudac Jović pokazao na bijelu točku. Međutim, nakon asistencije VAR-a promijenio je odluku.

- On je vidio kontakt, međutim potpuno je jasno da je Žaper povukao nogu, a Krovinović naglasio pad. Amortizirajući desnu nogu pao je. Ovo ne spada u kategoriju jasne pogreške, ne znam tko je Joviću rekao da to provjeri. Možda je to Jović samoinicijativno napravio, a onda je to po pravilima i donesena je prava odluka - kaže Strahonja.

- Pregled snimke je dobar ako je sam to Jović htio, ako ga je Pajač to zamolio, to ne spada u tu sferu.

VAR je bio u glavnoj ulozi i u 30. minuti. Jović je prvo pokazao Lovriću drugi žuti karton zbog simuliranja u kaznenom prostoru poslavši ga u svlačionicu. No, VAR se opet uključio, Jović je otišao provjeriti situaciju i još jednom promijenio odluku. Prvo je poništio Lovriću drugi žuti, a potom pokazao na bijelu točku za Osijek. Caktaš je preuzeo odgovornost, pucao, ali i prebacio cijeli gol.

- Potpuno je jasno da je ovo čisto gaženje, ali je bio pod dojmom prve odluke. Vrlo dobra odluka VAR sobe. Ovdje se vidi također jedna iskrena reakcija igrača, kratko je pregledao Jović i ispravljena je pogreška.

- Svi mi primjećujemo da dugo traju prekidi. Ne vidim razlog da Fifa ne bi uvela da VAR soba kaže koliko dugo su pregledavali pa onda javi četvrtom sucu i doda se još vrijeme koliko sudac misli da je izgubio. Ima se još dosta toga za popraviti.

