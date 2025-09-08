Stošić poslao poruku Cro Copu nakon 'majmune jedan' i incidenta u Areni

Tijekom borbe proteklog vikend između Vitasovića i Stošića na FNC spektaklu u zagrebačkoj Areni došlo je do incidenta. U jednom trenutku poletjela je boca iz Stošićevog kuta u smjeru Mirana Fabjana koji je navijao za svog prijatelja Vitasovića, a kako se Mirko Filipović našao u blizini Fabjana i to zajedno sa svojim sinom, došlo je do ljutite Mirkove reakcije i to s potpunim pravom jer je moglo doći do težih posljedica. Filipović je snimljen kako se ustaje sa svog mjesta i govori: 'Slušaj ti, majmune jedan'.

Mirko se ustao, zaputio se u smjeru jedne osobe iz trenerskog kuta, ali sve je srećom stiglo samo do verbalne rasprave. Brzo su morali intervenirati zaštitari koji su spriječili Mirka da priđe Stošićevom stožeru, a umiješao se i Slovenac Miran Fabjan pokušavajući smiriti Mirka Filipovića koji je FNC događaj pratio u društvu Stipe Miočića.

- Uživali smo u borbama, u pauzama borbi se slikali s ljudima koji su to željeli i sve je bilo vrhunski. Od same atmosfere do borbi. I tako je bilo do zadnje runde posljednje borbe kad je jedan od ljudi iz kuta Darka Stošića u sred zadnje runde došao do ograde koja dijeli ring od prostora gdje smo mi gledatelji sjedili, i isprovociran neprestanim dobacivanjima Mirana Fabjana koji je na svoj način doživljavao borbu svog prijatelja Vitasovića prvo se izgalamio na Mirana, a zatim zgrabio bocu punu vode i iz sve snage ju bacio na Mirana koji se uspio izmaknuti i boca je završila u glavi mog starijeg sina, srećom promašila je naočale koje sin nosi jer bi mu u suprotnom staklo ozlijedilo oko i teško ga ozlijedilo.

Pa se boca odbila i završila u glavi njegove djevojke i razbila joj usne. Voda iz boce nas je sve poprskala, i mene i Stipu i ljude oko nas, ja se okrenem, sin u šoku od udarca a djevojci curi krv iz usta. To se srećom završilo s malo krvi i hematomima a moglo je puno gore.Da mu se staklo od naočala zabije u oči.Strašno. I zato sam skočio do ograde i rekao osobi koja je bacila bocu to što sam joj rekao, nema smisla da ponavljam a i nije pristojno.Ja razumijem da je Miran svojim dobacivanjima išao na živce ne samo Stošićevom kutu i Stošiću već i ljudima koji su bili blizu.Ali to je tako, on je borbu svog prijatelja emotivno doživljavao i sve 5.Ali čovjek iz Stoletovog kuta je zadnja osoba u areni koja je smjela reagirati - napisao je Mirko te nastavio:

- Pa da je došao do ograde i pokušao udariti Mirana, i to bih razumio iako to ne smije ni u najvećem ludilu napraviti. Ali uzeti bocu punu vode i baciti ju svom snagom prema Miranu koji sjedi u publici je strašno.I koja da nije završila u glavi mog sina završila bi nekom drugom u glavi s tko za kojim posljedicama.Ipak sretan sam da je sve prošlo bez većih posljedica. Moram reći da me nakon što sam napustio Arenu nazvao Forgi, i na telefon mi dao čovjeka koji je bacio tu bocu.Čovjek se kulturno i ljudski ispričao i sve 5.Svjestan je da je pogriješio i siguran sam da da mu je žao i da tako nešto neće više nikada napraviti - objavio je legendarni Cro Cop na svom Facebook profilu.

A sada se oglasio i Stošić te uputio Cro Copu poruku.

- Ispričavam se i u svoje ime Mirku Filipoviću, koji je bio pored Mirana Fabjana u trenutku kada je došlo do incidenta između njega i Davida, trenera iz mog kuta. Situacija se dogodila tijekom meča, pa sam tek kasnije saznao za to. Miran je svojim vikom i načinom navijanja iritirao sve oko sebe. Tada je nastala ta sporna situacija. Razumijem Davida, ali ne opravdavam njegovu reakciju. Najvažnije je da na kraju nitko nije bio ozbiljnije ozlijeđen", napisao je Stošić.