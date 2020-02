Što se događa sa sjajnim vatrenim? Evo što je Bjelica zamjerio Petkoviću i zašto ne igra!

Prije utakmice Dinamo – Inter, trener plavih naznačio je da neki Dinamovi igrači možda misle da su postali nedodirljivi, da su sigurni u svoje mjesto u momčadi. No, odmah u nedjelju pokazao je da kod njega nedodirljivih nema, u toj je utakmici na klupi ostavio Brunu Petkovića, Amera Gojaka i Nikolu Moru, trojac koji je dosad bio standardan.

Ne znači da su sva trojica na nekakvom odgojnom “hlađenju”, ali na klupi je zacijelo zbog toga završio Petković. Reprezentativni centarfor u nekim prošlim utakmicama nije briljirao. Na stranu to što nije puno zabio, ali prolazio je kroz suparničke obrane. Koliko znamo, Bjelica mu je zamjerio pristup u nekim partijama te mu to i rekao na poluvremenu jedne od tih utakmica u kojima Petković nije pokazivao žar kakav trener od njega očekuje.

Neka vrate povjerenje

– Imamo 25 igrača i vjerujemo svima, koristimo sve. U određenom trenutku igra Gavranović, u drugom Kulenović, u nekom Petković. Postoji trening, na kojem se svatko može pokazati i dokazati, osigurati si šansu u prvih 11. Utakmicu s Interom započeli smo s nekim drugim igračima koji su strpljivo čekali šansu. I opravdali su moje povjerenje. Sad je red na onima koji nisu igrali da dobiju povjerenje i kad dobiju šansu da je opravdaju, da rade ono što momčad od njih zahtijeva – objasnio je Nenad Bjelica.

U svakom slučaju, trener najbolje zna koji je igrač u najboljem stanju, koliko je tko zaslužio svojim radom i pristupom. Odavno se zna koliko je kod Bjelice važan karakter i onda nije čudo da i reprezentativnog napadača kakav je Petković bez pardona pošalje na klupu.

Uostalom, nije Petković prvi put pod Bjeličinim “sankcijama”. I u prošlom prvenstvu bio je na “hlađenju”, i to na tribini jer je nekoliko puta zakasnio na trening. Pa ga je tako prije utakmice s Hajdukom Bjelica poslao kući jer je više puta zakasnio, a taj derbi gledao je s maksimirske tribine.

Petkovićevo umijeće nije nimalo upitno, riječ je o fenomenalnom napadaču kakvog dugo nismo imali, visokom i jakom igraču koji može skočiti, može sačuvati loptu, a svojom kombinatorikom razbijati suparničke obrane. No, to je Petković kakvog smo gledali dosad, to je Petković kojeg je Bjelica pretvorio u napadača najviše klase. Upravo je Bjelica ukazivao i izborniku Zlatku Daliću na Petkovićeve kvalitete, na kraju je i došao do reprezentativne vrste. I to potpuno zasluženo. No, od jučer se ne živi, pogotovo ne u sportu, a to bi Petković morao znati.

Kramarić i Rebić prijete

– Ne znam što je posrijedi i zašto je Petković bio na klupi, to znaju Petković i Bjelica. Ali, moj se stav zna, nikad ne bih kaznio igrača tako da ne igra, ne bih iz sastava izbacio najboljeg ili jednog od najbolja tri igrača. Kaznio bih ga na bilo koji drugi način. No, Dinamo si može priuštiti i takvu kaznu, ima 12 bodova prednosti, no pitanje je bi li odluka bila takva da ima samo tri boda prednosti. Uz to, Dinamo ima i veliki izbor igrača – drži Igor Pamić, nekadašnji Dinamov napadač, koji je ukazao i na situaciju u kojoj je Dinamo sada:

– Dinamo je u specifičnoj situaciji. Nakon godinu i pol divote koju smo gledali i u kojoj su i plavi uživali, sad su ostali samo na HNL-u. Istina je da nam je liga bolja nego ikad, ali ipak se, uz veliku prednost koju imaju, dogodi i pad motivacije. Treba samo više razgovora s igračima kako bi i u takvoj situaciji davali maksimum. Petković trenutačno nije Dinamu ključan jer će biti prvak i s njim i bez njega, ali to što ne igra šteti najviše njemu, ali i Dinamu. Ne bude li igrao, padat će mu cijena. No, on sam treba izvući iz sebe maksimum, a Bjelica je dosad vodio momčad na svoj način, i sve je bilo dobro – dodao je Pamić.

Ne vjerujemo da će kazna, ako je to i bila kazna, biti dugog vijeka, da će Petković brzo shvatiti što mu je raditi kako bi se vratio u udarnih 11. Jer, “pravi” Petković treba Dinamu, iako su Sandro Kulenović i Mario Gavranović u igri protiv Intera pokazali da su zaslužili priliku. I budu li i dalje tako igrali, neće “pokloniti” mjesto Petkoviću, on se mora izboriti za povratak u suparnički šesnaesterac.

“Pravi” Petković trebat će i reprezentaciji. Ne bude li igrao redovito i dobro, mjesto u reprezentaciji moglo bi mu postati upitno. Ostali naši napadači, prije svih Kramarić i Rebić, u odličnoj su formi i Petković mora proljeće u plavom dresu shvatiti kao kvalifikacije za mjesto u Dalićevoj postavi. Sam si ga je izborio igrama u Dinamu, tako da dobro zna koji je pravi put i ne sumnjamo da će se vratiti na njega.