Što je čekao? Evo zašto Cristiano Ronaldo 9 godina nije zaprosio Georginu, razlog je bizaran

Vijest koju je svijet dugo iščekivao stigla je prije nekoliko dana kada je Georgina Rodriguez na svom Instagram profilu objavila fotografiju svoje ruke s golemim dijamantnim prstenom preko Ronaldove, uz emotivan natpis: "Da, želim. U ovom i u svim svojim životima." Time je konačno stavljena točka na godine medijskih nagađanja i pitanja obožavatelja o tome kada će jedan od najpoznatijih parova na svijetu ozakoniti svoju vezu. Njihova ljubavna priča, koja je započela gotovo filmski 2016. godine u Gucci butiku u Madridu gdje je Georgina radila kao prodajna asistentica, od samog je početka pod povećalom javnosti, no pitanje braka uvijek je ostajalo visjeti u zraku, sve do sada.

Dugo se postavljalo pitanje zašto je Ronaldo čekao gotovo devet godina da postavi sudbonosno pitanje ženi s kojom je izgradio obitelj i koju je u više navrata nazvao ljubavlju svog života. Odgovor je, kako su mnogi opisali, u najmanju ruku bizaran, a dao ga je sam nogometaš u dokumentarnoj seriji "Ja sam Georgina" na Netflixu. Naime, Ronaldo je objasnio da je jednostavno čekao na "onaj klik". "Uvijek joj govorim: 'Kad dobijemo taj klik.' Kao i sve u našem životu, a ona zna o čemu govorim. To može biti za godinu dana, za šest mjeseci ili za mjesec dana. Tisuću posto sam siguran da će se to dogoditi", izjavio je tada Ronaldo, ostavivši obožavatelje u čudu što točno taj "klik" predstavlja za par koji je već prošao sve životne uspone i padove.

U istoj je seriji i sama Georgina otkrila kako se nosila s pritiskom okoline. Priznala je da je prijatelji i obitelj redovito zadirkuju zbog vjenčanja, a situacija je eskalirala nakon što je Jennifer Lopez objavila pjesmu "El Anillo" (Prsten). "Uvijek se šale oko našeg vjenčanja, pitaju 'Kada će svadba?'. Od kada je izašla pjesma Jennifer Lopez, počeli su mi je pjevati. A, to ne zavisi od mene", kazala je tada Georgina, jasno dajući do znanja da je odluka u potpunosti na Cristianu. Njegovo objašnjenje o čekanju na savršen, gotovo mističan trenutak, izazvalo je lavinu komentara na društvenim mrežama, gdje su mnogi smatrali da je neobično čekati na "klik" nakon toliko zajedničkih godina i djece.

Javnost je Ronaldov razlog smatrala čudnim, pogotovo s obzirom na to da par ima čvrstu i stabilnu vezu te veliku, složnu obitelj. Zajedno su roditelji kćeri Alane Martine, rođene 2017., i Belle Esmeralde, koja je na svijet stigla 2022. godine. Georgina je s ljubavlju prihvatila i ulogu majke Ronaldovoj starijoj djeci: Cristianu Jr.-u te blizancima Evi i Mateu, koje je nogometaš dobio putem surogat majke. Njihov zajednički život obilježili su i iznimno teški trenuci, poput tragičnog gubitka sina Ángela pri porodu 2022. godine, što je dodatno učvrstilo njihovu vezu i pokazalo da su jedno drugome najveća podrška. Upravo zbog svega što su zajedno prošli, fanovima je bilo još teže razumjeti zašto formalizacija veze toliko dugo čeka.

Tijekom godina pojavile su se brojne teorije o razlozima odgađanja braka. Jedna od najupornijih glasina bila je ona da se Ronaldova majka, Dolores Aveiro, protivi braku iz straha da bi Georgina mogla imati financijske motive. Ipak, te tvrdnje nikada nisu potvrđene, a obitelj je uvijek djelovala skladno. S druge strane, Ronaldo je sam potpirivao glasine da su se možda već vjenčali u tajnosti. U nekoliko je navrata Georginu u javnosti oslovio sa "moja supruga", primjerice na dodjeli nagrada Globe Soccer Awards, što je svaki put iznova pokrenulo lavinu medijskih napisa i nagađanja.

Čini se da je taj famozni "klik" napokon stigao ovoga ljeta. Nakon devet godina ljubavi, izgradnje obitelji i zajedničkog suočavanja s najvećim životnim radostima i tragedijama, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez odlučili su svoju vezu podići na novu razinu. Ovim činom stavili su točku na sve spekulacije i dokazali da je, kao što je Ronaldo i sam rekao, njihovo vjenčanje bilo samo pitanje vremena, a ne upitne ljubavi. Za njih dvoje, brak nije bio ispunjavanje očekivanja javnosti, već osobni korak koji su željeli napraviti kada osjete da je za to pravi trenutak.