IZAZVAT ĆE REAKCIJE

Ugledna svjetska institucija sastavila popis 10 najboljih nogometaša ikada. Izbor bi vas mogao iznenaditi

(SP)SAUDI ARABIA-RIYADH-FOOTBALL-RIYADH SEASON CUP-PSG VS RIYADH SEASON TEAM
Khalid Abdulfaattah/XINHUA
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.08.2025.
u 15:37

Nedavno su se pozabavili statistikom i brojkama te složili svoj popis 10 najboljih nogometaša u povijesti. Messi je stavljen na prvo mjesto

Međunarodna federacija nogometne povijesti i statistike je organizacija koja bilježi povijest i evidenciju nogometa. Osnovao ju je 1984. godine Alfredo Pöge u Leipzigu. IFFHS je neko vrijeme bio sa sjedištem u Abu Dhabiju, ali je 2010. premješten u Bonn, Njemačka, a zatim 2014. u Zürich.

Nedavno su se pozabavili statistikom i brojkama te složili svoj popis 10 najboljih nogometaša u povijesti. Messi je stavljen na prvo mjesto, a Ronaldo je zanimljivo završio na tek četvrtom mjestu. Ovakav popis će sigurno izazvati brojne reakcije navijača diljem svijeta. 

POPIS NAJBOLJIH:

1. Lionel Messi
2. Pele
3. Diego Armando Maradona
4. Cristiano Ronaldo
5. Johann Cruyff
6. Ronaldo Nazario
7. Zinedine Zidane
8. Franz Beckenbauer
9. Alfredo Di Stefano
10. Ronaldinho

PS
Petar.Storm
15:45 13.08.2025.

1.nezaboravna legenda Pele,gazda akademije nogometa drugo mjesto dijele velemajstori Cruijff i Modric

