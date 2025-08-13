Ugledna svjetska institucija sastavila popis 10 najboljih nogometaša ikada. Izbor bi vas mogao iznenaditi

Međunarodna federacija nogometne povijesti i statistike je organizacija koja bilježi povijest i evidenciju nogometa. Osnovao ju je 1984. godine Alfredo Pöge u Leipzigu. IFFHS je neko vrijeme bio sa sjedištem u Abu Dhabiju, ali je 2010. premješten u Bonn, Njemačka, a zatim 2014. u Zürich.

Nedavno su se pozabavili statistikom i brojkama te složili svoj popis 10 najboljih nogometaša u povijesti. Messi je stavljen na prvo mjesto, a Ronaldo je zanimljivo završio na tek četvrtom mjestu. Ovakav popis će sigurno izazvati brojne reakcije navijača diljem svijeta.

POPIS NAJBOLJIH:

1. Lionel Messi

2. Pele

3. Diego Armando Maradona

4. Cristiano Ronaldo

5. Johann Cruyff

6. Ronaldo Nazario

7. Zinedine Zidane

8. Franz Beckenbauer

9. Alfredo Di Stefano

10. Ronaldinho