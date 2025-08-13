Ugledna svjetska institucija sastavila popis 10 najboljih nogometaša ikada. Izbor bi vas mogao iznenaditi

Međunarodna federacija nogometne povijesti i statistike je organizacija koja bilježi povijest i evidenciju nogometa. Osnovao ju je 1984. godine Alfredo Pöge u Leipzigu. IFFHS je neko vrijeme bio sa sjedištem u Abu Dhabiju, ali je 2010. premješten u Bonn, Njemačka, a zatim 2014. u Zürich.
Nedavno su se pozabavili statistikom i brojkama te složili svoj popis 10 najboljih nogometaša u povijesti. Messi je stavljen na prvo mjesto, a Ronaldo je zanimljivo završio na tek četvrtom mjestu. Ovakav popis će sigurno izazvati brojne reakcije navijača diljem svijeta.
POPIS NAJBOLJIH:
1. Lionel Messi
2. Pele
3. Diego Armando Maradona
4. Cristiano Ronaldo
5. Johann Cruyff
6. Ronaldo Nazario
7. Zinedine Zidane
8. Franz Beckenbauer
9. Alfredo Di Stefano
10. Ronaldinho
