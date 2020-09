Stipe Miočić se 'zaredio' i odmah poručio: 'Možete poljubiti mladu'

Stipe Miočić, UFC-ov teškaški prvak objavio je neobičnu vijest na svom Twitter profilu - on se, naime, 'zaredio' te odsad može vjenčati ljude.

- Upravo sam se zaredio, nema na čemu - napisao je Stipe te se potom usput i našalio na svoj račun, odnosno na račun svog nerazgovijetnog govora:

- Fhjsieienndksidjdjekdj... Možete poljubiti mladu.

Nije dugo trebalo da mu se obožavatelji počnu javljati s molbama da ih on vjenča.

- Želimo se 26. lipnja 2021. godine. Jesi li zauzet toga dana? Tvoj sam veliki obožavatelj i bio sam na tvojoj prvoj obrani naslova prvaka 2016. godine i susreli smo se ranije te godine. Moja zaručnica i ja voljeli bismo da vodiš naše vjenčanje - napisao je jedan obožavatelj.

Getting Married on June 26,2021 you busy that day? Huge fan was at your first title defense at the Q in 2016 also met you at a fight night in Mansfield, OH at the Richland fairgrounds earlier that year! My fiancé and I would love to have you officiate our wedding! pic.twitter.com/y0QU9JayLe