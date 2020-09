Miočić otkrio ime sljedećeg protivnika i priznao tko bi ga mogao pobijediti

Od borbe protiv Daniela Cormiera, kojom je Stipe Miočić obranio titulu prvaka i potvrdio se kao najbolji teškaš u UFC povijesti, prošlo je točno mjesec dana.

"Ne, nisam se još vratio treningu, trenutno odmaram. Podosta sam u medijima, ali to se događa nakon borbi. Sad pokušavam raditi ono što nisam u mogućnosti dok sam u trening kampu. Vjerojatno ću se idućeg tjedna vratiti. Ne mogu još udarati nogama, no boksat ću i pomoći tako dečkima u dvorani", otkrio je Stipe u intervjuu, prenosi Fight Site.

Na pitanje o tome koga bi volio vidjeti kao idućeg protivnika, Francisa Ngannoua ili Jona Jonesa, Stipe se okrenuo šali.

"Ako moram birati, onda bi to bili dečki koje će moja kći dovesti za nekih 15-ak godina", rekao je uz osmijeh, da bi onda ipak ozbiljno odgovorio:

"Da sam matchmaker ne bih se borio, no mislim da je Ngannou borba koja slijedi. Imao je lošu našu prvu borbu, no onda je ostvario nekoliko nokauta u prvoj rundi i stvarno je u strašnoj formi. Što drugo napraviti s takvim tipom? Jon Jones je jedan od najboljih svih vremena, dolazi u tešku kategoriju i naravno da bih se borio protiv njega, to je fenomenalna borba. Srećom, ja ne moram birati."

Stipe je upitan i postoji li u njihovoj dvorani netko tko ga može pobijediti. On je tu izdvojio u prvom planu jedno ime, ono Alekse Čamura.

"Da, ima ih nekoliko. Prije svega bih tu naveo Aleksu. Dečko je poluteškaš i pravi je divljak. Imao je do sada jednu borbu u UFC-u, uskoro ima drugu. On je pravi razbijač i napravit će velike stvari. Tu je i Jeff Hughes koji je imao nekih slabijih nastupa u UFC-u, ali to nije njegova prava kvaliteta, puno je bolji od toga. To znam iz prve ruke jer mene udara u lice kad spariramo. Vjerujem da će u idućoj borbi pokazati koliko je dobar", pohvalio je svoje timske kolege.

Na kraju ipak nije mogao izbjeći pitanje o eventualnoj borbi protiv Brocka Lesnara.

"Borio bih se protiv bilo koga. Ali, tu bih borbu prihvatio u sekundi. Bio bi to lak i brz posao za mene", pun samopouzdanja kazao je Miočić.

