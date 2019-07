Stipe Miočić progovorio o kćeri i otkrio zašto nije gledao Hrvatsku

Las Vegas nije samo prijestolnica kocke i zabave, nego i borilačka meka pa se ovih dana ovdje održava UFC-ov internacionalni tjedan. A u sklopu te manifestacije, u dvorani T-Mobile održana je presica na kojoj su predstavljene glavne borbe četiriju priredbi koje slijede. Od svih njih (Holloway - Edgar, Nourmagomedov - Poirier, Whittaker - Adesanya...), nama je najzanimljivija ona između teškaškog prvaka Daniela Cormiera i prvog izazivača Stipe Miočića.

“Htio sam gledati Hrvatsku”

Zapravo, bit će to uzvratna borba koju je američki Hrvat dugo čekao. Od srpnja prošle godine.

- Mogao sam se boriti s nekim, no odlučio sam čekati uzvrat. Nisam znao kada će i hoće li uopće do toga doći, no sada sam sretan što se ponovo pripremam za meč u kojem je ulog pojas svjetskog prvaka – kazao je Stipe kojem kao da nije nedostajalo borbi:

– Osim što sam dobio kćer pa sam mogao potpuno uživati uz nju, pauza mi je bila i prilika da se psihički i fizički odmorim. Sada se moram potruditi da i kao otac kćeri postanem svjetski prvak.

U prvoj borbi, Cormier je nokautirao Stipu jer on zbog visokog stupnja suprugine trudnoće nije tada bio posve usredotočen na borbu. No, ovaj put će biti pa smo sadašnjeg prvaka pitali koliko će ta borba biti drukčija?

– Kada sam se pripremao za Brocka Lesnara, za borbu koja se na kraju nije dogodila, Stipe je na društvenim mrežama objavljivao fotografije kako me udara, a koliko znam, primio sam manje udaraca od njega (smijeh). On će sada biti bolji nego tada, no ne i dovoljno dobar da me pobijedi. On jest šampion, ali nije i dovoljno dobar za mene. Trajala borba 25 minuta ili dvije runde, pobijedit ću ga.

Sa Stipom smo se nakratko susreli prije samog početka presice, kada nam se gotovo ispričao što nije mogao doći na utakmicu Ljetne NBA lige između Hrvatske i Detroit Pistonsa.

– Znam da Hrvatska nastupa na Ljetnoj ligi, no nisam mogao doći jer sam imao obveza prema UFC-u, a u subotu već idem natrag u Cleveland. Moram se nastaviti pripremati za uzvrat s Cormierom.

Ngannou: Slavit će Cormier

Inače, spomenutu presicu pratilo je više od 2000 gledatelja s plaćenom ulaznicom jer UFC od svega radi šou pa tako i od vaganja koje je također javno.

A na vagi bolje od svih teškaša stoji Francis Ngannou, koji je svojedobno izgubio od Stipe Miočića. Taj je Kamerunac mišić na mišiću pa nam je bilo neobično vidjeti ga u našem hotelu “Palms” u odijelu. No, bio je gost na uvrštenju u UFC-ovu Kuću slavnih koje se održavalo u “Palmsu”, baš kao i večer prije dodjela godišnjih nagrada časopisa Fighters Only.

Susreli smo ga u hotelskoj suvenirnici i pitali što misli tko će pobijediti, Cormier ili Miočić?

– Mislim da će pobijediti Cormier, no onda ću ja njega srediti i postati svjetski prvak – kazao je tamnoputi borac i otišao u subotnju noć s nekom plavušom.