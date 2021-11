Steph Curry nastavlja dominirati: Atlanti zabio 50 u uvjerljivoj pobjedi Warriorsa

U sjajnoj NBA sezoni i dalje uživaju košarkaši Golden Statea koji su upisali već devetu pobjedu, u deset odigranih utakmica.

Ovaj put je Golden State na domaćem parketu pobijedio Atlantu 127-113 iako su gosti imali prednost na poluvremenu (65-61). No, ratnici su strašno odigrali treću četvrtinu koju su dobili 41-20, a predvodio ih je Stephen Curry koji je ubacio okruglih 50 poena. Imao je i deset asistencija, sedam skokova te 50-postotni šut iz igre (14-28), uz 9-19 za tri poena.

Sam Curry bio je previše za prošlosezonske finaliste Istočne konferencije, a još je 16 poena za Golden State ubacio Jordan Poole, dok je Andrew Wiggins dodao 13. Kod Atlante je najbolji bio Trae Young s 28 koševa i devet asistencija, dok je John Collins dodao 19 uz šest skokova.

Foto: Reuters

Nikola Jokić je odigrao odličnu utakmicu za svoj Denver koji je kao domaćin svladao Miami 113-96 te je ostvario prvi triple-double učinak u sezoni (25 poena, 15 skokova i 10 asistencija), uz šut 10-14 iz igre. No, u završnici dvoboja Jokić je bacio veliku mrlju na sve zbog brutalnog prekršaja kojeg je napravio na Markieffu Morrisu. Više o tome čitajte OVDJE.

Uz Jokića vrlo dobru utakmicu za Denver je odigrao Will Burton (25 poena, šest asistencija i pet skokova), dok je standardno Miami predvodio Jimmy Butler (31 poen, osam asistencija i pet skokova).

Luka Dončić je ubacio 25 poena za Dallas koji nije imao problema protiv New Orleansa na domaćem parketu. Bilo je 108-92, a New Orleans je prva momčad lige koja je time došla do jubilarnog desetog poraza.

Bez LeBrona Jamesa LA Lakers su pred svojim navijačima svladali Charlotte 126-123 i to nakon produžetka. Gotovo polovicu poena za Lakerse ubacili su Anthony Davis (32 poena) i Carmelo Anthony (29), s tim da je Davis u pobjedu ugradio i 12 skokova. Premda je imao čak sedam izgubljenih lopti i loš šut (5-15) iz igre Russell Westbrook je ostvario još jedan triple-double u svojoj karijeri (17 poena, 14 asistencija i 12 skokova).

Na suprotnoj strani cijela startna petorka Charlotte je bila dvoznamenkasta po pitanju poena, a najljepše je brojke ostvario LaMelo Ball (25 poena, 15 skokova i 11 asistencija).

Chicago je s uvjerljivih 118-95 pobijedio Brooklyn kojeg je doslovno razbio na komadiće u posljednjoj četvrtini dvoboja. Tih 12 minuta završilo je uz čak 42-17 za Chicago koji je i dalje pri vrhu Istočne konferencije. DeMar DeRozan je ubacio 28 poena za pobjednike, dok je Zach Levine dodao 24, a Nikola Vučević 11 uz 13 skokova.

Na drugoj strani, dok je mogao, momčad je u egalu držao Kevin Durant (38 poena i 10 skokova) uz tek malu pomoć LaMarcusa Aldridgea (19 poena i sedam skokova).

Bez Joela Embiida (pozitivan na COVID-19), ali i Harrisa, Philadelphia nije mogla do domaće pobjede protiv New Yorka. Knicksi su slavili 103-96 uz 31 poen i 12 skokova Juliusa Randlea.