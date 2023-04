Status Ante Čačića nije upitan, ali to bi se moglo promijeniti već u srijedu

Ante Čačić iskusan je i kvalitetan trener, baš je takav trebao plavima u završnici prošlog prvenstva. Jer, Dinamo tada nije igrao dobro, rezultati nisu bili bajni, a nakon što su plavi izgubili u poljudskom derbiju od Hajduka, maksimirski klub odlučio je smijeniti Željka Kopića i pet kola prije kraja završnicu povjeriti Čačiću.

Prednost su trebali povećati

Iako je bilo milijun skeptika oko te odluke, Čačić je bio odlično rješenje. Razgovarali smo s brojnim igračima plavih nakon što ih je Čačić dva kola prije kraj pobjedom u Šibeniku doveo do matematički osiguranog naslova prvaka. I uglavnom su svi hvalili Čačića koji ih je prije svega smirio, uvjerio ih da vrijede, figure je na terenu složio logično i zasluženo je došao do željenog cilja. Dobro je Čačić radio i nakon što mu je maknut prefiks v.d., uveo je plave u Ligu prvaka, u teškoj skupini plavi su bili konkurentni, zaradili od Uefe velik novac.

No, danas se ipak opravdano uz Čačića stavljaju upitnici. Nije upitno njegovo trenersko znanje, ali su rezultati Dinama postali itekako upitni. U zadnjoj četvrtini prvenstva Dinamo je bio u prilici svojih devet bodova prednosti još povećati pa do derbija u Splitu možda steći i preveliku bodovnu prednost, ali bodovni učinak počeo se osipati i sad Dinamo više ne može biti miran. Hajduk je na minusu od sedam bodova, no iako igra promjenjivo kao i Dinamo, uspio je smanjiti tu prednost pa ima pravo nadati se da će ovakav neuvjerljivi Dinamo još negdje ostati bodovno kratak pa bi u velikom derbiju 30. travnja mogao napraviti veliki korak k toliko željenom i dugo, dugo čekanom naslovu prvaka.

Dinamo i dalje sve ima u svojim rukama, no posljednja izdanja ne mogu mu donijeti mir koji priželjkuje upravo Čačić.

– Ne trebaju nam stres i nemir, već mirnoća i vjera u ono što imamo u svlačionici – rekao je nakon mršavih 1:1 kod Gorice, posljednjeplasirane momčadi lige.

No, mirnoća i vjera u sebe dolaze s izvedbama na terenu i nadasve rezultatima, a vidljivo je da ta igra nije na dobroj razini. Pustimo sad to što je Dinamo mogao slaviti da je Drmić iskoristio pokoju svoju priliku. Nije ih iskoristio i točka. Kad je vratar Dinama najbolji pojedinac plave momčadi, onda je jasno da plavi nisu igrali dobro. Osim dobre igre, mirnoću i vjeru u sebe momčadi daju i rezultati. A oni kažu da je Dinamo u zadnjih pet utakmica izgubio deset bodova. I to je razlog za alarm u Maksimiru jer je “običajno pravo” u Dinamu da se počne govoriti o statusu trenera kad se dođe u ovakvu situaciju.

Uostalom, tako je prošle godine pao Kopić, tako je prije pao Jurčević pred sam kraj iako je naslov bio u džepu te je došao je Bjelica za završnicu prvenstva i finale kupa. Čačiću mora biti jasno da se sad propitkuje njegova pozicija, to prije jer je on i sportski direktor koji je sam birao svoj kadar, koji je, istina, ostao bez Oršića i Ademija, dvojice stožernih igrača koje je teško mogao zadržati, nije bilo ni ozlijeđenih Petkovića i Perića. No, nije morao ostati s tako tankim kadrom igrača, za to si je sam kriv kao sportski direktor. No, upitni su i potezi koje je kao trener vukao u Gorici. O. K., Ristovskog je morao mijenjati jer se ozlijedio, pokušao je s Bočkajem nešto dobiti, ali nam nije jasno uvođenje dvojice klinca kod 1:1 u sudačkoj nadoknadi kad je trebalo ganjati rezultat i iskoristiti svaku sekundu za napad ne bi li se ipak pobijedilo, a ne trošiti vrijeme na izmjene.

U ovom trenutku status Ante Čačića ne bi trebao biti upitan, no to bi lako mogao postati ne budu li plavi u srijedu slavili u polufinalu kupa u Šibeniku, a ne pobijedi li Dinamo potom u prvenstvu Lokomotivu, vatra će početi tinjati. U tom slučaju Čačiću za ostanak ne bi pomogao ni argument milijunskog ugovora koji je dobio usred sezone, kao trener i sportski direktor. Da je vodstvo plavih tada bilo pametnije, moglo je čekati kraj sezone s trenerom koji je imao važeći ugovor, mogao je ostati v. d. sportskog direktora. No, to sad i nije važno, jedino što je navijačima sada važno jest otići u finale kupa i još važnije – osvojiti naslov prvaka.

Idu Hajduku, Osijeku i Rijeci

Put do toga neće biti nimalo lagan i Čačić mora pronaći recept za bolju igru u susretima koji mu slijede, u tih devet posljednjih utakmica HNL-a. Spomenuli smo da u borbi za naslov Dinamu slijedi Lokomotiva u Kranjčevićevoj, možda u ovom trenutku ključna utakmica (bit će to svaka sljedeća dok se ne osigura naslov). No, ni nakon lokosa Čačića ne čeka “autoput” do osvajanja naslova jer mu onda dolazi Slaven Belupo, pa ide Istri od koje je nedavno izgubio, dolazi mu razigrani Varaždin, a onda slijedi derbi u Splitu nakon kojeg još imaju gostovanja u Osijeku i u Rijeci te domaće susrete sa Šibenikom i Goricom.

