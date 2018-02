Stao nevjerojatan niz: Prvi poraz Pavića i Maracha u 2018. i to u finalu

Veliki niz od 17. pobjeda u 2018. Mate Pavića i Austrijanca Olivera Maracha zaustavljen je u finalu Rotterdama. Nakon sat i deset minuta igre bolja od njih bila je francuska kombinacija - Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut sa 6:2, 2:6, 7:10.

Početak meča donio je sigurna igru na vlastiti servis na obje strane, a prvi su do break prilike stigli Marach i Pavić u petom gemu, te su iskoristili drugu šansu i poveli 3:2. Break su napravili i u sedmom gemu, pa nakon toga mirno priveli set kraju sa 6:2.

No, u drugom setu Francuzi su u drugom gemu iskoristili svoju prvu break loptu i poveli 2:0. Sigurno su držali servis do sedme igre kada je hrvatsko-austrijska kombinacija imala čak tri break lopte, no nije iskoristila nijednu. A onda u sljedećem gemu još jednom su Francuzi uzeli servis za 6:2.

Treći set Pavić i Marach počeli su loše, gubili 2:0, no okrenuli su na 6:4. To nije slomilo Francuze, koji su nakon toga nanizali četiri poena za vodstvo 8:6. Do kraja vodstvo nisu više ispustili, te su slavili 10:7.