Tu su kalkulacije: Evo protiv koga bi Hrvatska navjerojatnije igrala ako prođe skupinu na SP-u

Hrvatska se na Svjetskom prvenstvu nalazi u skupini L, a natjecanje otvara pravim spektaklom protiv Engleske, 17. lipnja u Dallasu. Šest dana kasnije, 23. lipnja, izabranici Zlatka Dalića putuju u Toronto na ogled s Panamom, dok će grupnu fazu zaključiti 27. lipnja u Philadelphiji protiv Gane. Plasman u nokaut fazu ovisit će o ishodima tih dvoboja, a put prema završnici mogao bi biti itekako trnovit.

Po prvi put u povijesti, na Mundijalu će nastupiti 48 reprezentacija podijeljenih u 12 skupina. Ključna promjena je da u novu rundu natjecanja, šesnaestinu finala, prolaze po dvije najbolje ekipe iz svake skupine, ali i osam najboljih trećeplasiranih. To otvara vrata brojnim kalkulacijama, a već sada se, na temelju simulacija i snage protivnika, mogu nazrijeti najizgledniji putevi za Vatrene.

Analitička platforma FootballMeetsData, koja je provela deset tisuća simulacija turnira, predviđa da je najrealniji ishod za Hrvatsku osvajanje drugog mjesta u skupini, odmah iza favorizirane Engleske. U tom bi nas slučaju u šesnaestini finala, 2. srpnja u Los Angelesu, čekao drugoplasirani iz skupine K. Prema svim projekcijama, to bi trebala biti Kolumbija, pod pretpostavkom da će Portugal osvojiti prvo mjesto u toj skupini. Bio bi to sraz starih znanaca, s obzirom na to da je Hrvatska nedavno u prijateljskom ogledu svladala Kolumbijce. Pobjednik tog susreta bi u osmini finala, prema istoj projekciji, išao na boljeg iz dvoboja Španjolske i Austrije.

— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 27, 2026

Ako Hrvatska, pak, iznenadi i osvoji prvo mjesto u skupini L, put se čini nešto lakšim, barem na papiru. Kao pobjednik skupine, igrala bi protiv jedne od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Prema izračunima, postoje uvjerljivo najveće šanse, čak 64,6 posto, da bi protivnik stigao iz skupine K. To bi značilo ogled protiv Uzbekistana ili neke druge, slabije rangirane reprezentacije. Ostale opcije uključuju trećeplasirane iz skupina E, H, I ili J, no vjerojatnost za takav rasplet je znatno manja. Pobjeda u tom susretu vodila bi nas u osminu finala na pobjednika susreta u kojem bi, vrlo vjerojatno, igrao domaćin Meksiko.

A što ako prođemo kao treći?

Postoji i treći, najnepovoljniji scenarij - prolazak kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Iako bi to značilo ostanak na turniru, ždrijeb bi u tom slučaju bio nemilosrdan. Vatreni bi se tada namjerili na pobjednika skupine, a najizgledniji protivnici bili bi nositelji skupina K ili A. To bi, u prijevodu, značilo dvoboj protiv moćnog Portugala predvođenog novom generacijom zvijezda ili pak protiv domaćina Meksika, nošenog frenetičnom podrškom s tribina. Svaki od ovih puteva nosi svoje izazove, no jedno je sigurno - Hrvatsku čeka uzbudljiv turnir na kojem će svaka pobjeda biti ključna za što lakši put prema novom povijesnom rezultatu.