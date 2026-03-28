Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Tu su kalkulacije: Evo protiv koga bi Hrvatska navjerojatnije igrala ako prođe skupinu na SP-u

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Kolumbije
JC Ruiz/Sipa USA
VL
Autor
vecernji.hr
28.03.2026.
u 22:38

Novi format Svjetskog prvenstva s 48 reprezentacija donosi i znatno složeniji sustav natjecanja u nokaut fazi. Hrvatska nogometna reprezentacija svoj put u skupini L započinje protiv Engleske, a ovisno o plasmanu, čekaju je tri potpuno različita scenarija

Hrvatska se na Svjetskom prvenstvu nalazi u skupini L, a natjecanje otvara pravim spektaklom protiv Engleske, 17. lipnja u Dallasu. Šest dana kasnije, 23. lipnja, izabranici Zlatka Dalića putuju u Toronto na ogled s Panamom, dok će grupnu fazu zaključiti 27. lipnja u Philadelphiji protiv Gane. Plasman u nokaut fazu ovisit će o ishodima tih dvoboja, a put prema završnici mogao bi biti itekako trnovit.

Po prvi put u povijesti, na Mundijalu će nastupiti 48 reprezentacija podijeljenih u 12 skupina. Ključna promjena je da u novu rundu natjecanja, šesnaestinu finala, prolaze po dvije najbolje ekipe iz svake skupine, ali i osam najboljih trećeplasiranih. To otvara vrata brojnim kalkulacijama, a već sada se, na temelju simulacija i snage protivnika, mogu nazrijeti najizgledniji putevi za Vatrene.

Analitička platforma FootballMeetsData, koja je provela deset tisuća simulacija turnira, predviđa da je najrealniji ishod za Hrvatsku osvajanje drugog mjesta u skupini, odmah iza favorizirane Engleske. U tom bi nas slučaju u šesnaestini finala, 2. srpnja u Los Angelesu, čekao drugoplasirani iz skupine K. Prema svim projekcijama, to bi trebala biti Kolumbija, pod pretpostavkom da će Portugal osvojiti prvo mjesto u toj skupini. Bio bi to sraz starih znanaca, s obzirom na to da je Hrvatska nedavno u prijateljskom ogledu svladala Kolumbijce. Pobjednik tog susreta bi u osmini finala, prema istoj projekciji, išao na boljeg iz dvoboja Španjolske i Austrije.

Ako Hrvatska, pak, iznenadi i osvoji prvo mjesto u skupini L, put se čini nešto lakšim, barem na papiru. Kao pobjednik skupine, igrala bi protiv jedne od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Prema izračunima, postoje uvjerljivo najveće šanse, čak 64,6 posto, da bi protivnik stigao iz skupine K. To bi značilo ogled protiv Uzbekistana ili neke druge, slabije rangirane reprezentacije. Ostale opcije uključuju trećeplasirane iz skupina E, H, I ili J, no vjerojatnost za takav rasplet je znatno manja. Pobjeda u tom susretu vodila bi nas u osminu finala na pobjednika susreta u kojem bi, vrlo vjerojatno, igrao domaćin Meksiko.

A što ako prođemo kao treći?

Postoji i treći, najnepovoljniji scenarij - prolazak kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Iako bi to značilo ostanak na turniru, ždrijeb bi u tom slučaju bio nemilosrdan. Vatreni bi se tada namjerili na pobjednika skupine, a najizgledniji protivnici bili bi nositelji skupina K ili A. To bi, u prijevodu, značilo dvoboj protiv moćnog Portugala predvođenog novom generacijom zvijezda ili pak protiv domaćina Meksika, nošenog frenetičnom podrškom s tribina. Svaki od ovih puteva nosi svoje izazove, no jedno je sigurno - Hrvatsku čeka uzbudljiv turnir na kojem će svaka pobjeda biti ključna za što lakši put prema novom povijesnom rezultatu.
Ključne riječi
SP 2026. Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
NO
Normalniživot
23:18 28.03.2026.

Kako je moguće da Turska spada u Europsku kvotu i da njeni klubovi igraju u Europi? Okupator je okupator, 5 ili 500 godina, nema veze. Tursku izbaciti iz svega što ima veze s Europom, izolirati od Europe sve dok ne vrate braći Grcima što su silom uzeli. A onda srušiti most.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!