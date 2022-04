Srušio je Stipu Miočića, a sad želi i Tysona Furyja: Vjerujem da će meč biti iduće godine!

Kamerunski borac Francis Ngannou, aktualni UFC prvak u teškoj kategoriji, izjavio je kako se nada borbi sa svjetskim boksačkim prvakom po WBC-u Tysonom Furyjem tijekom 2023. te kako postoji 70-postotna šansa da će njegov sljedeći suparnik biti upravo britanski boksač.

Ngannou je razgovarao u ringu s Furyjem nakon njegove pobjede protiv Dillana Whytea u subotu na Wembleyu.

- Obojica želimo tu borbu i imamo veliki međusobni respekt. Vjerojatno će do nje doći sljedeće godine, to je sada u rukama promotora - rekao je Ngannou.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS Jan 22, 2022; Anaheim, California, USA; Francis Ngannou celebrates the win against Ciryl Gane during UFC 270 at Honda Center. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports Photo: Gary A. Vasquez/REUTERS

Kamerunac je dodao kako bi njegova borba s Furyjem trebala biti kombinacija elemenata boksa i mješovitih borilačkih vještina.

- Neka to bude hibridna borba kako bi on kao boksač ipak bio u nešto neugodnijoj poziciji. Možda s MMA rukavicama i bosonogi - dodao je Ngannou.

